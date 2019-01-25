Щоб юридично змінити стать у Японії, потрібно пройти стерилізацію – рішення суду

Суд заявив, що закон є конституційним, оскільки він покликаний зменшити плутанину в сім'ях і суспільстві. Але суд визнав, що закон обмежує свободу і може не відповідати соціальним цінностям, які змінюються.

Рішення комісії з чотирьох суддів відхилило апеляцію трансгендерного чоловіка, який заявив, що примусова стерилізація порушує право на самовизначення і є неконституційною

Закон передбачає, що люди, які бажають зареєструвати зміну статі, повинні шляхом операції позбутися репродуктивних органів, з якими вони народилися, і мати тіло, що «має органи, які нагадують статеві органи» статі, яку вони хочуть зареєструвати.

Одностайне рішення комісії з чотирьох суддів, опубліковане в четвер, відхилило апеляцію Такакіто Усуї, трансгендерного чоловіка, який заявив, що примусова стерилізація порушує право на самовизначення і є неконституційною.

45-річний Усуї подав апеляцію до найвищого суду після безуспішних звернень до нижчих судів із проханням надати йому юридичне визнання як чоловіка без хірургічного видалення жіночих репродуктивних залоз.

Правозахисники з Human Rights Watch заявили, що постанова Верховного суду несумісна з міжнародними стандартами прав людини

Два судді запропонували регулярно переглядати закон та відповідні заходи «з погляду поваги до особистості та індивідуальності», повідомляють японські ЗМІ.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що постанова Верховного суду «несумісна з міжнародними стандартами прав людини, йде врозріз із часом і сильно відхиляється від кращих світових практик».

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