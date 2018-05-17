НАТО: Керченський міст порушує суверенітет України і навігаційне право

НАТО засуджує введення нового мосту, що поєднує Росію з анексованим Кримом. В своїй заяві, Альянс наголошує, що це – «ще одне порушення» суверенітету і територіальної цілісності України.

Заява Альянсу співзвучна до заяв ЄС та США, які засудили побудову мосту, який Путін відкрив у вівторок, проїхавши ним на вантажівці.

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«НАТО засуджує будівництво і часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією та Кримом», - наголосив заступник речника НАТО П’єр Казале.

«Крим – це частина України і цей міст являє собою ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться в заяві Казале.

Наявність мосту обмежує морський рух до українських портів на Азовському морі і, таким чином «порушує навігаційні права в територіальних водах», - додав він.

«Росія продовжує демонструвати зневагу міжнародного права», - сказав Казале, додавши, що НАТО не визнає анексію Криму 2014 року.

Російське телебачення показало Путіна, вдягненого в джинси та куртку за кермом будівельної вантажівки, переїжджаючи мостом в рамках офіційної церемонії відкриття.

Напруга між НАТО та Росією, наразі, досягла найвищого рівня з часів «холодної війни», зокрема, через підтримку Москвою сепаратистів на сході України.

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