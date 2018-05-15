Держдеп оприлюднив заяву щодо Керченського мосту

США засуджують побудову Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією та окупованим Кримом, яка була здійснена без згоди уряду України. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

Крим це частина України. Побудова Росією мосту служить нагадуванням про те, що Росія готова ігнорувати міжнародне право

"Крим це частина України. Побудова Росією мосту служить нагадуванням про те, що Росія готова ігнорувати міжнародне право", - йдеться у заяві.

"Міст представляє собою не лише спробу Росії укріпити незаконне захоплення та окупацію Криму, але і заважає навігації, бо обмежує розмір кораблів, які можуть пройти через Керченську протоку, єдиний шлях досягнути українських територіальних вод в Азовському морі. Ми закликаємо Росію не заважати судноплавству", - говорять у Державному департаменті США.

Як відзначає заява, США наклали санкції на численних осіб та організації, які брали участь у даному проекті. Ці та інші санкції пов'язані з Кримом зберігатимуться доки Росія не поверне контроль над Кримом Україні.

"Ми знову підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та звертаємо увагу на те, що міжнародна спільнота висловила свою підтримку у Резолюції Генасамблеї ООН 68/262", - говориться у заяві.

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