Мирослава Гонгадзе відповідатиме за мовлення "Голосу Америки" зі Східної Європи

"Голос Америки" призначив Мирославу Гонгадзе керівницею в Східній Європі. Це призначення і створення нової посади "розширить мовлення в регіоні, який потерпає від гібридної війни та дезінформації", пояснили в мовнику.

Гонгадзе, яка з 2004 року працює в "Голосі Америки" у США, переїде до Києва в 2022 році.

"Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні", - пояснили в "Голосі Америки".

В.о. директора "Голосу Америки" Йоланда Лопес відзначила досвід Гонгадзе і її знання про регіон і зауважила, що "це призначення досвідченої репортерки до столиці України прямо відповідає підходові "Голосу Америки", який ставить свою аудиторію на перше місце, адже ми продовжуємо швидко спрямовувати журналістів у місця, де вони можуть безпосередньо повідомляти про критично важливі регіони і надавати інформацію, якої найбільше потребує наша аудиторія".

"Голос Америки" відіграє важливу роль джерела новин, якому довіряють українці, відзначила Гонгадзе. "Я з нетерпінням очікую на можливість донести інформацію про Україну, яка є ключовим полем битви за демократію, а також більш широкого регіону, до світової аудиторії", - додала вона.

В "Голосі Америки" наголосили на досвіді Гонгадзе і її знанні відносин США та України. Гонгадзе нещодавно завершила річну програму для журналістів у Гарварді, під час якої вони приділяла увагу дослідженню стратегій висвітлення російської інформаційної війни, йдеться в заяві мовника.

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