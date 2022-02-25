У Сенаті США запропонували виділити понад 10 млрд доларів на подолання кризи в Україні через вторгнення Росії

Сенатор-демократ Кріс Кунс, голова підкомітету Сенату, що займається іноземною допомогою, заявив у п'ятницю, що підтримає законопроект про надзвичайні витрати у розмірі 10 мільярдів доларів або більше для подолання кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

«З мого боку це лише припущення, але я підтримав би екстрену додаткову допомогу у розмірі не менше 10 мільярдів доларів, якщо не більше, для задоволення життєво важливих потреб [України] в галузі безпеки та гуманітарних потреб», – сказав Кунс під час телефонної розмови з журналістами після повернення з тижневої поїздки Європою.

Перераховуючи актуальні теми, зокрема питання про мільйони біженців, які можуть приїхати в інші країни, вартість запровадження та забезпечення дотримання санкцій, гуманітарну підтримку України та військову підтримку України та країн НАТО у Східній Європі, Кунс сказав: «Таким чином, 10 мільярдів доларів, мабуть, є нижнім рівнем, тому що я не враховую те, що дозволить забезпечити надійний захист».

«Існує великий ентузіазм щодо постійного поповнення запасів та навчання, а також будь-якої іншої прихованої та відкритої підтримки, яка є необхідною та доречною для українського опору», — сказав він.

Кунс підкреслив, що він не підтримає перерозподіл мільярдів з існуючих програм для покриття витрат, пов'язаних з Україною, враховуючи глобальну кризу в галузі охорони здоров'я, викликану коронавірусом, і проблеми міжнародної продовольчої безпеки, фінансування яких необхідно продовжувати.

Кунс є головою підкомітету сенатського Комітету з асигнувань, який займається фінансуванням дипломатичних програм та програм допомоги іншим країнам. Відмовившись від нещодавніх партійних розбіжностей, демократи та республіканці висловили рішучу підтримку різкому збільшенню військової та гуманітарної допомоги Україні, при цьому деякі з них закликали ухвалити екстрений закон про додаткові витрати вже наступного тижня.

Адміністрація Байдена ще не повідомила скільки грошей вона хотіла б виділити на вирішення кризи.

Між тим ЗМІ, організації у США вказують на розгортання гуманітарної кризи в Україні. Так американське видання NPR пише, що цивільні в Україні вимушені тікати з домівок, ховатись у бомбосховищах. Це ЗМІ оприлюднило перелік організацій, які зараз просять про допомогу. Серед них - ЮНІСЕФ, "Медики без кордонів" та інші.

"Ми серйозно занепокоєні ситуацією, що швидко погіршується, і воєнними діями в Україні. Гуманітарні наслідки для цивільного населення будуть руйнівними. У війні немає переможців, але незліченні життя буде зруйновано", - заявив раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він заявив про готовність організації надати гуманітарну допмогу, коли це необхідно та можливо, та закликав до гарантування безпеки та доступу для гуманітарних ініціатив.

Раніше очільник компанії Apple Тім Кук заявив, що його компанія підтримуватиме гуманітарні ініціативи в Україні.

Міжнародний Комітет Червного Хреста сьогодні виступив із низкою закликів щодо ситуації в Україні.

"Поважайте правила війни. Поважайте нетральні, безсторонні та незалежні гуманітарні заходи. Закликаємо усі держави зробити все можливе для уникнення ескалації конфлікту, у якому ціну заплатять цивільні", - заявили в організації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.