ФБР звинувачує заможних батьків, у тому числі знаменитостей, в хабарях за вступ дітей у престижні університети – WP

Міністерство юстиції США у вівторок звинуватило понад 30 заможних людей, у тому числі дві телезнаменитості, у виплаті хабарів за можливість їхніх дітей навчатися у престижних університетах. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Серед звинувачених – зірки телесеріалів Фелісіті Гаффмен («Відчайдушні домогосподарки») та Лорі Лофлін («Повний дім»). Поміж університетів, які фігурують у справі – Єль, Стенфорд, Джорджтаун та інші. Згідно зі звинуваченнями, абітурієнти нечесно складали іспити, а також їх нібито приймали в університети як спортсменів, якими вони не були, пише видання.

Відповідно до документів, Лорі Лофлін та її чоловік заплатили півмільйона доларів хабарів за своїх двох доньок. Фелісіті Гаффмен звинувачують у сплаті 15 тисяч доларів у вигляді пожертви для неприбуткової організації задля своєї старшої доньки.

«Слідчі стверджують, що схема діяла в основному через Key Worldwide Foundation, – пише The Washington Post, – яка нібито була неприбутковою організацією, але, як стверджує ФБР, насправді служила каналом для підкупу співробітників коледжів, щоб влаштувати багатих дітей в елітні школи».

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