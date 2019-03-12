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Світ

Глобальні побоювання щодо Boeing зростають після авіакатастрофи в Ефіопії

Слідчі розглядають уламки на місці, де Boeing 737 Max 8 від Ethiopian Airlines розбився невдовзі після зльоту в неділю. Ефіопія, 12 березня 2019 року.

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Сінгапур, Австралія, Малайзія та Оман стали останніми країнами, які у вівторок призупинили використання літака Boeing 737 MAX, після того, як у неділю літак цієї моделі впав у Ефіопії й усі 157 людей на борту загинули. Опізнання жертв триває, а інформація з чорних ящиків все ще не вказала на причину.

Недільна катастрофа, якій передував фатальний крах літака тієї самої моделі в Індонезії п'ять місяців тому, викликала тривогу в міжнародній авіаційній промисловості. Ринкова вартість найбільшого світового виробника літаків впала на мільярди доларів.

Але експерти говорять, поки що рано спекулювати щодо причини катастрофи чи пов`язувати її з попередньою. Більшість аварій викликана унікальним ланцюжком людських і технічних факторів.

Сполучені Штати заявили, що перельоти літаком залишаються безпечними, і компанія Boeing повідомила, що нема необхідності випускати нові інструкції для операторів на основі інформації, яку вона наразі має.

Тим не менш очевидним було занепокоєння серед деяких мандрівників, які кинулися з'ясовувати у соціальних медіа, чи їхні авіаквитки були заброньовані на літаки 737 MAX – ту саму модель, яка потерпіла аварію в Індонезії в жовтні, в результаті якої загинуло 189 людей.

У понеділок на місці аварії було знайдено чорні скриньки, але не відомо, де вони вивчатимуться.

Якщо записи не були пошкоджені, причину аварії можна швидко визначити, хоча зазвичай розслідування триває довший час.

З 371 літака Boeing 737 MAX, які є в обігу по світу, близько 40 відсотків припинили польоти, згідно з галузевим виданням Flightglobal.

Акції Boeing у понеділок впали на 5%, а у вівторок – ще на 3%.

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