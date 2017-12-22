Російські хакери переслідували до 200 журналістів, в тому числі в США та Україні

Американське інформагентство повідомляє, що угруповання намагалося зламати поштові акаунти не менше 200 журналістів





Російські хакери переслідували журналістів з таким же запалом, що і американських політиків і представників розвідки.



Це показало розслідування, проведене агентством Associated Press.



Група кібершпіонажу під назвою Fancy Bear намагалося зламати поштові акаунти Gmail не менше 200 журналістів, видавців і блогерів, відзначило АР.



Як свідчить аналіз даних, наданих компанією Secureworks та інтерв'ю з 40 журналістами, ця діяльність тривала з середини 2014 року до недавнього часу.



Список являє собою свого роду путівник по ЗМІ, які регулярно накликають на себе гнів Кремля, повідомило АР.

Як зазначає АР, журналісти - третя за чисельністю група, яка входить у список жертв хакерів, отриманих від фірми Secureworks. Перші місця у списку займають дипломати і американські законодавці-демократи.

Серед журналістів-жертв - 50 співпрацівників видання The New York Times. Ще 50 це іноземні кореспонденти, що працюють у Москві та російські репортери, які працюють на незележних ЗМІ. Інші - відомі медіа фігури в Україні, Молдові, Балтії та Вашингтоні.

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