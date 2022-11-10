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- Голос Америки
Після поразки в Херсоні, Путін може програти Крим - на Заході обговорюють відступ сил РФ
Повідомлення про рішення Росії відвести війська з західного берега Дніпра в районі Херсона, єдиного обласного центру, захопленого Росією з початку повномасштабного вторгнення, викликало активне обговорення військових аналітиків у США.
Більш ніж 8 місяців вторгнення не принесли значних здобутків Росії, твітує колишнвій посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету США Майкл Макфол. Він вказує на програш Путіна в битвах за Київ, Харків і, тепер, за Херсон.
"Путін програв битву за Київ, - твітує Макфол. - Він програв битву за Харків. Він програв битву за Херсон. Де він програє ще?"
Крим стане наступною поразкою Путіна, твітує у відповідь Макфолу свій прогноз колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал Бен Годжес.
"Передбачаю, що президент Путін наступною програє битву з Крим, вирішальну стадію кампанії наступного літа, - пише Годжес. - І потім він програє внутрішню битву в Кремлі перед кінцем наступного року".
Відступ і далі послабить бойовий дух російських збройних сил, але і стане важливим джерелом розвідувальної інформації для Українських ЗСУ, каже колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг. Це станеться незалежно від того, чи буде цей відступ справжнім повномасштабним відступом, чи відведенням.
"Наказ відступати чи відходити ніколи не зміцнює сили. Ці дії лише зменшать бойовий дух російських сил та посилять боротьбу в Україні", - твітує експерт.
Гертлінг вказує - інформація включатиме нові перехоплення сигналів, маршрути, регіони збору та сховища а також те, що "залишили" при відступі, свідчитиме про можливості тих, хто відступає.
Аналітики також відзначають організацію херсонської операції з боку України. ЗСУ успішно і без масштабної битви змусили російські сили відійти на західний берег Дніпра, пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).
Сухопутна операція навколо Херсона, ймовірно, досягла успіху, йлетьс в звіті ISW: "Координована кампанія перехоплення, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро, без необхідності масштабного наступу українських сил, ймовірно, досягла успіху". Аналітики назвали українську кампанію в Херсонській області, в рамках якої ЗСУ завдавали ударів по районам концентрації військ та обладнання РФ, "цілеспрямованою" та "добре виконаною".
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал Бен Годжес вказує на "дисципліну, методичний та терплячий підхід" українського військового керівництва до проведення операції.
В середу росіяни заявили про відведення військ навколо Херсона. В Україні закликали "обережно" сприймати такі повідомлення.
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Столтенберг: вихід Росії з Херсона стане ще однією перемогою України
РИМ, 10 листопада (Reuters) – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як Москва наказала вивести свої війська з південного міста Херсон.
Виступаючи після зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, Столтенберг сказав, що найближчими днями НАТО стежитиме, чи справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.
«Очевидно те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України», — сказав Столтенберг журналістам після переговорів з новим прем’єр-міністром Мелоні.
Він додав, що НАТО підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».
"Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО, включаючи Італію, щодня змінює ситуацію на полі битви та залишається життєво важливою для прогресу України", - сказав він журналістам.
Мелоні, яка вступила на посаду минулого місяця, заявила, що її уряд залишається відданим захищати «територіальну цілісність, суверенітет і свободу України».
Інтерв'ю Голосу Америки: Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд цього тижня зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Вона сказала, що висловила Зеленському непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів перед лицем російського вторгнення.
Томас-Грінфілд поспілкувалась з головою Східноєвропейського бюро VOA Мирославою Гонгадзе у Варшаві в середу.
Інтерв’ю було відредаговано для стислості та ясності.
Мирослава Гонгадзе, Голос Америки: Дякуємо за цю можливість. Ви щойно приїхали з України, і вперше побували у країні, в якій йде війна, у цьому регіоні. Яке ваше враження – від керівництва, від людей?
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН: Я відчувала, що для мене було дуже важливо поїхати в Україну, тому що це на нашому порядку денному, майже щотижня, у Раді Безпеки, і я хотіла мати можливість говорити з досвіду. І я можу лише сказати, що для мене це був досвід, який відкрив мені очі — по-перше, побачити силу та мужність українців — від президента до маленьких дітей, яких я зустріла — але також побачити руйнування, які ця війна несе Україні та народу України. І я поїхала звідти з більшою відданістю робити все можливе, щоб покласти край цій війні.
М.Г.: Ви зустрічалися з президентом Зеленським. Радник Білого дому з нацбезпеки Салліван зустрівся з президентом Зеленським лише за кілька днів до вас. Точиться чимало дискусій щодо можливого мирного плану, і президент Зеленський виклав свої умови. Як ви бачите розвиток подій щодо можливого мирного плану?
Л.Т.Г.: Звісно, я бачу Україну, як лідера у цьому процесі. І те, що президент Зеленський викладає свої умови, я вважаю, створює дуже сильну платформу для будь-яких можливих подальших дискусій щодо миру. Але, чесно кажучи, це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України. І не буде потреби в розмовах. Діти можуть повернутися до школи. Українці можуть почати будувати своє життя заново. Вони можуть почати повертатися додому. Це в руках Путіна, і ми повинні продовжувати тиск на президента Путіна, нажаль.
М.Г.: Це правда, але, на жаль, не схоже, що він збирається зупинятися. Які виклики та який найгірший сценарій ви бачите в цій війні?
Л.Т.Г.: Наразі найбільша криза — це зима. І я була там, щоб подивитися на програму підготовки до зими. Росія атакує інфраструктуру України. Вони атакують їхню енергетику та електричну мережу. Вони атакують системи водопостачання. І через це людям буде дуже, дуже важко пережити, за прогнозами, дуже холодну зиму. Отже, я запропонувала поговорити з гуманітарними агентствами про їхні плани на випадок непередбачених ситуацій в умовах зими, на майбутнє, і я також мала ці дискусії тут.
М.Г.: Сполучені Штати продемонстрували лідерство в координації та організації міжнародної спільноти на підтримку України. Однак деякі країни не підтримують Україну. Які виклики ви бачите в цьому відношенні, зокрема перед наступним самітом Великої двадцятки?
Л.Т.Г.: Я вважаю, що найбільшим викликом є справді заявити, що це не війна між Росією та Сполученими Штатами, це не між Сходом і Заходом, це напад на Статут ООН. Це замах на суверенітет України, незалежної країни, на цілісність її кордонів. І це те повідомлення, яке ми хочемо донести до G-20. Це повідомлення, над яким ми щодня працюємо в ООН. І я вважаю, що ми досягли великого успіху. Я маю на увазі, що 143 країни засудили спробу Росії анексувати українську територію. Я вважаю це великим досягненням, і ми продовжуватимемо працювати над створенням коаліції країн, які готові дуже публічно засудити дії Росії.
М.Г.: Ви згадали про Статут ООН, і, знаєте, моє наступне запитання стосуватиметься, власне, викликів для Статуту ООН і, зокрема, щодо Росії в Раді Безпеки. Якщо вони порушують правила – вони порушили міжнародні правила, — чому вони досі в Раді Безпеки ООН?
Л.Т.Г.: Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді безпеки.
М.Г.: Ви бачите шлях вигнання їх з Ради безпеки?
Л.Т.Г.: Я не бачу такого шляху, але я не думаю, що ми не повинні відмовлятися від такого кроку, якщо виникне можливість.
Демократія - це "те хто ми є", говорить Байден після проміжних виборів
Результати проміжних виборів в Америці, які визначать, хто отримає більшість в Конгресі, ще не відомі, після цілого дня підрахунку голосів, але вибори стали хорошим днем для демократії, заявив у середу президент Джо Байден.
«Наша демократія пройшла випробування в останні роки, але своїми голосами американський народ висловився і ще раз довів, що демократія — це те, хто ми є», — сказав Байден журналістам під час 53-хвилинної прес-конференції в Білому домі.
Президент заявив, що його партія, Демократична, краще ніж очікувалось показала себе стосовно республіканців і оголосив, що запросить лідерів обох партій до Білого дому після того, як повернеться із зустрічей G-20 в Індонезії, де міжнародні лідери обговорять, як працювати з питань економіки і пріоритетів національної безпеки.
У середу ще не було відомо, хто контролюватиме Конгрес, а підрахунок голосів може розтягнутися на кілька днів, через високу конкурентність виборів.
Перед загальнонаціональними виборами у вівторок більшість соціологів передбачали, що опозиційна Республіканська партія отримає контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом, а республіканці булі певні, що зможуть перешкодити політичним устремлінням Байдена на другу половину чотирирічного терміну в Білому домі.
Зараз Сенат розділений 50-50 між демократами та республіканцями. Але на проміжних виборах у вівторок демократи втратили контроль над місцем, яке займали республіканці, у східному штаті Пенсильванія, тоді як результат залишався невизначеним у трьох інших штатах – Арізоні та Неваді на заході Сполучених Штатів та Джорджії на півдні.
На кону - 35 зі 100 місць у Сенаті
Віце-губернатор штату Пенсильванія Джон Феттерман претендував на місце в Сенаті, яке незабаром звільниться, перемігши свого опонента-республіканця, знаменитого телевізійного лікаря Мехмета Оза, який став би першим членом Сенату - мусульманином.
У штаті Джорджія чинний сенатор-демократ Рафаель Ворнок мав незначну перевагу над своїм опонентом-республіканцем, колишньою зіркою професійного футболу Гершелем Вокером. Але оскільки третій кандидат у перегонах набрав 2% голосів, кінцевий результат визначить другий тур 6 грудня, оскільки ні Ворнок, ні Вокер не досягли необхідного для перемоги порогу в 50%. У Палаті представників залишається така ж невизначеність. Станом на середу вдень республіканці з більшою ймовірністю здобудуть більшість у 218 місць у палаті з 435 членів, отримавши 206 місць у порівнянні з 183 у демократів.
Під час голосування у вівторок на кону стояли всі місця в Палаті представників
Багато республіканців передбачали “червону хвилю” перемог. Коли цього не відбулося, конгресмен Кевін Маккарті, ймовірний новий спікер Палати представників від республіканців, відклав вечірню промову.
Зрештою, звертаючись до прихильників у середу він сказав: «Зрозуміло, що ми збираємося повернути Палату представників. Коли ми прокинемося завтра, ми будемо у більшості, і [поточний спікер Палати] Ненсі Пелосі буде в меншості".
У своїх зауваженнях він проігнорував той факт, що демократи показали значно кращі результати, ніж очікувалося.
Байден спостерігав за результатами виборів у вівторок увечері в Білому домі та подзвонив демократам-переможцям, щоб привітати їх.
У деяких штатах посадовці виборчої системи попереджають, що результат буде відомий через кілька днів, бо потрібен час, що відкрити конверти з надісланими бюлетенями з поштовим штемпелем до дня виборів, а потім підрахувати.
Незалежно від остаточного підрахунку голосів, результат, безперечно, суперечить політичній історії США, у якій партія першого президента — у цьому випадку демократи — часто втрачає велику кількість місць у Палаті представників.
Президент-демократ Білл Клінтон програв республіканцям 54 місця в Палаті представників у 1994 році, а президент-демократ Барак Обама втратив 63 у 2010 році. Президент-республіканець Джордж Буш отримав вісім місць у 2002 році, користуючись широкою підтримкою після нападу Аль-Каїди у 2001 році, у результаті яких загинуло майже 3000 людей.
Попередні дані свідчать про те, що на проміжних виборах було подано близько 115 мільйонів голосів, згідно з підрахунками United States Elections Project. Цифра, ймовірно, зросте, коли буде підраховано решту голосів. Для порівняння, на останніх проміжних виборах у 2018 році проголосувало понад 122 мільйони людей.
Виборці в багатьох штатах також голосували щодо правового статусу абортів, ставок на спорт і марихуани. Виборці в Каліфорнії, Мічигані та Вермонті схвалили ініціативи, що закріплюють права на аборти в конституціях штатів, тоді як виборці в південно-східному штаті Кентуккі відхилили ініціативу, яка б заборонила аборти в штаті, хоча вони переобрали противника абортів, сенатора Ренда Пола. .
Виборці штату Меріленд обрали свого першого чорношкірого губернатора, демократа Веса Мура, і вирішили зробити канабіс легальним. Але в кількох інших штатах подібні пропозиції, здається, зазнають поразки.
Історія також творилась в Массачусетсі, де демократка Маура Гілі стане першою жінкою-губернатором штату та першою відкритою лесбійкою, головою виконавчої влади штату.
В Арканзасі колишній прес-секретар Білого дому Трампа Сара Хакабі Сандерс, республіканка, була обрана губернатором, як і очікувалося. Її батько, Майк Хакабі, десять років був губернатором штату.
Вибори пройшли без масштабних порушень
День виборів по всій країні пройшов переважно без проблем. Але офіційні особи в двох підконтрольних республіканцям штатах, Міссурі та Флориді, відмовили чиновникам федерального міністерства юстиції всередину виборчих дільниць для моніторингу голосування на предмет можливих порушень прав. Керівники виборів двох штатів поставили під сумнів повноваження департаменту мати спостерігачів на дільницях.
Як Республіканська, так і Демократична партії спостерігали за виборчими опитуваннями в багатьох місцях Сполучених Штатів, щоб спостерігати за будь-якими порушеннями, хоча фактичні фальсифікації на виборах у США незначні. Міністерство юстиції також контролювало дотримання федеральних законів про виборчі права в 24 штатах, окрім Міссурі та Флориди.
Економіка, аборти турбують виборців
У нещодавньому опитуванні Pew Research Center понад три чверті американських виборців сказали, що на цих виборах економіка є їх головною проблемою. Екзит-полінг у день виборів показав, що швидке зростання споживчих цін було головною проблемою для 32% виборців, але права на аборти були головною проблемою для 27% виборців, а інші проблеми, такі як злочинність та імміграція, залишилися далеко позаду.
"Процентні ставки, ринок житла, ціна на бензин, помітно, що в продуктових магазинах їжа дуже, дуже дорога, а є товари, які навіть не можна знайти. Це велике занепокоєння", - сказала Голосу Америки Аманда Дуглас, виборець у південно-східному штаті Джорджія.
Після рішення Верховного суду США в червні про припинення національного права на аборт соціальні проблеми також спонукали деяких виборців.
«Я вважаю, що кожен повинен мати доступ до медичної допомоги [незалежно від] ваших особистих поглядів на справу «Роу проти Вейда» чи аборти», — сказала Голосу Америки Тереза Алменд, виборець із Джорджії.
До написання статті долучились Кетрін Гіпсон, Масуд Фарівар і Стів Герман.
- Ярина Матвійчук
- Голос Америки
"Переважна більшість американців підтримують боротьбу українського народу за свободу" - сенатор Марк Ворнер. Інтерв'ю
Хто отримає більшість в американському Конгресі досі невідомо, адже підрахунок голосів на проміжних виборах ще триває. Питання того, якою буде підтримка України, якщо склад Конгресу зміниться, активно обговорюють політики у США.
Прогнозуючи перемогу республіканців у Палаті представників, лідер меншості Кевін Маккарті, найбільший фаворит на посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість, пообіцяв спробувати скоротити витрати на державні програми, які підтримує Байден а також припинити "виписувати Україні "необмежений чек" на підтримку.
Інші законодавці-республіканці пообіцяли розпочати розслідування діяльності адміністрації Байдена протягом перших двох років його повноважень, особливо припливу тисяч мігрантів без документів через південний кордон із Мексикою, який Байден, як і колишній президент Дональд Трамп, не зміг зупинити.
Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка, за попередніми оцінками, змогла зберегти за собою місце в Конгресі на цих виборах, сказала в інтерв'ю Голосу Америки, що виступає за прискорення надання Україні допомоги. "Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових, українську армію", - каже Спартц.
Сенатор з Вірджинії, від Демократичної партії Марк Ворнер вказує на значну підтримку України серед американців а також політиків як Республіканської, так і Демократичної партій.
Ми поговорили із сенатором Ворнером про допомогу Україні а також вибори. Розмова відбулась до проміжних виборів, під час події в штаті Вірджинія раніше цього місяця, де центр швидкої допомоги міста Ричмонд виділив один зі своїх автомобілів на допомогу в Україні. Це вже 20-тий автомобіль швидкої допомоги, який поїде в Україну в рамках цієї ініціативи. До церемонії приєднались представники місцевої влади та сенатор Ворнер.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Ірина Матвійчук, Голос Америки: Ви сьогодні відправляєте цю машину швидкої допомоги до України. Чому для вас важливо долучитися до таких ініціатив?
Марк Ворнер, сенатор-демократ США: Переважна більшість американців підтримують боротьбу українського народу за його свободу. Той факт, що Сполучені Штати були найбільш щедрим донором як економічної, так і військової допомоги Україні, свідчить про нашу підтримку. Українці продемонстрували надзвичайну мужність, виступивши проти значно більшої армії, та досягнули суттєвого успіху. І це відображає суть того, ким ми, американці, є — ми надсилаємо допомогу через уряд. Але ми також робимо такі благодійні ініціативи, коли місцева громада може придбати машину швидкої допомоги та відправити її в Україну. Думаю, що наразі ми надіслали вже близько 20 машин. Незабаром і ця швидка буде в зоні воєнних дій. І я знаю напевне, що це врятує людські життя. Я пишаюся тим, що є частиною цього процесу і можу так демонструвати нашу підтримку. І я хочу запевнити український народ, що не лише ми, але й НАТО, і увесь світ підтримують вас.
Я.М.: Як зміниться двопартійна підтримка Конгресу після виборів?
Ми підтримуємо народ України. Ми знаємо, що якби Путін досяг успіху в Україні, він би на цьому не зупинився.
М.В.: Я думаю, що наразі є переважна підтримка обох партій. Останній законопроект отримав майже 90 голосів у Сенаті Сполучених Штатів. Звісно, є деякі члени, екстремістських, крайніх правих поглядів, які часом говорять так, ніби вони просто повторюють тези Володимира Путіна. Вони представляють дуже невеликий відсоток американців. Ми бачимо, що уся країна підтримує народ України, не залежно від того, чи штат демократичний чи республіканський у своїх політичних поглядах. Ми підтримуємо народ України. Ми знаємо, що якби Путін досяг успіху в Україні, він би на цьому не зупинився. Його наступні зусилля були б спрямовані проти країн Балтії, або проти Польщі, або проти інших націй. Ми маємо протистояти таким авторитарним діям, які, відверто кажучи, на мою думку, призвели до скоєння воєнних злочинів в Україні, смертей невинних цивільних.
Я.М.: Але якщо республіканці отримають більшість, чи зміниться ця допомога?
М.В.: Я думаю, що переважна більшість моїх друзів-республіканців у Сенаті чи в Палаті представників США продовжать підтримувати народ України. Зараз там є очевидно медійні особистості, навіть такі люди, як колишній президент Сполучених Штатів, який часом говорить так, ніби він просто повторює тези Путіна. Мене дивує, як будь-який американський лідер може схвалювати такий автократичний дискурс та тактику російського лідера. Але можу вас запевнити, що такі люди все ще в невеликій меншості в Конгресі.
Я.М.: Чому підтримка України стала важливим питанням на цих виборах? Чому це важливо для американських виборців?
М.В.: Безумовно, 66 мільярдів доларів офіційної допомоги – це великі гроші. Половина з них – це військова допомога. Але якщо подумати, США витрачають, приблизно від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на наш оборонний бюджет. А українцям, за цю відносно невелику суму грошей вдалося не лише дати відсіч, але неодноразово розбити російську армію, скорочуючи російський військовий потенціал. А це вже добра новина не тільки для українців, а й для наших союзників з НАТО по всій Європі. Багато в чому російські збройні сили виявилися не дуже ефективними. Відверто кажучи, рівень корупції російських військових видно по тому, наскільки російські системи озброєння неефективні, та навіть неробочі. Тому це важливо і з точки зору послаблення Росії, і щодо захисту принципів демократії, і для обстоювання українського народу, який буквально ризикує своїм життям, щоб мати систему, яку ми в цій країні іноді сприймаємо як належне.
Я.М.: Прокоментуйте, будь ласка, заяву Кевіна Маккарті, а також лист Демократичної прогресивної групи щодо України.
М.В.: Дивіться, лист від демократів, здається, проіснував менше ніж 24 години. Я думаю, що це був ганебний лист. Це було абсолютно неправильно. І я радий, що демократам вистачило сміливості відкликати його. Я не можу пояснити дії містера Маккарті. Я знаю, що він відчайдушно хоче стати спікером. Але я сподіваюсь, він знає, що обстоювання свободи українського народу є в національних інтересах Америки. Знову-таки, в американській політиці сучасним, знаковим лідером Республіканської партії був Рональд Рейган. Неможливо уявити, щоб Рейган робив такі улесливі заяви перед Путіним, які, на жаль, роблять деякі теперішні та колишні лідери в Конгресі.
Я.М.: Колеги-республіканці критикують демократів за надмірні витрати на Україну. Як довго можна сподіватися на таку фінансову підтримку?
М.В.: Я не впевнений щодо таких закидів. Подивіться на Ліндсі Грема. Є багато речей щодо яких я не завжди погоджуюсь з Гремом, але з цього питання, він вважає, що ми витратили на підтримку України недостатньо. Тож я думаю, що ви говорите про коментарі кількох крайніх лівих і правих політиків, які, відверто кажучи, не представляють інтереси переважної більшості американців. Насправді такі яскраві провали російської армії, на очах у всієї світовій спільноти, підривають здатність Путіна залякувати інші країни в регіоні. Отже, є безліч причин, з яких ми як американці обстоюємо демократію, свободу преси, право висловлювати свою позицію та бути почутими, право погоджуватися чи не погоджуватися із чимось. В Америці ми не соромимося не погоджуватися один із одним. Такої свободи в Росії немає. Коли люди виступають проти Володимира Путіна в Росії, вони потрапляють у ГУЛАГ, у в’язницю. Українці кажуть, що не хочуть такої системи в своїй країні. Вони борються за свободу своєї країни. Я думаю, ви знаєте, така підтримка йде не тільки від Америки, а й від багатьох країн по всій Європі та за її межами. Я щойно повернувся з Австралії, — це найбільший донор військової допомоги Україні, крім НАТО. Отже, є наша підтримка, а є буквально світова підтримка. Корея, Японія, Австралія, країни Європи, які протистоять автократичним, жорстоким нападкам Володимира Путіна.
Я.М.: Останнє запитання. Як ви ставитесь до того, щоб відправити американські реактивні літаки в Україну?
Саме у цьому наша сила — в об’єднанні усіх країн навколо допомоги Україні
М.В.: Цікаво, що на сьогодні в українському конфлікті ще не було жодного повітряного бою. Ми продовжуємо надавати все більшу військову допомогу Україні. Зокрема надзвичайно ефективні системи HIMARS. Я вважаю ми повинні відкорегувати допомогу Україні так, щоб не трапились дві речі. По-перше, не можна, щоб війна поширилася на територію самої Росії. Це може призвести до гірших наслідків. І друге, ми маємо переконатися, що ми робимо це спільно з нашими європейськими союзниками. Якщо американська допомога значно випереджатиме решту Європи, це може призвести до розколу в Альянсі. Нашою найсильнішою стороною в цій допомозі є об’єднана широка коаліція. І як голова Комітету з розвідки, можу вам сказати, що після президента, який був зневажливим щодо НАТО, знадобилось багато зусиль, щоб відновити цю коаліцію та дати зрозуміти, що Америка збирається виконувати свої зобов’язання. І я думаю, що саме у цьому наша сила — в об’єднанні усіх країн навколо допомоги Україні.
Я.М.: Тобто ви маєте на увазі, що якщо Пентагон продовжуватиме збільшувати допомогу Україні, зрештою дійде до F-16?
М.В.: Ні, я цього не кажу. Українці з першого дня шукали додаткові літаки. Щоправда, кількість українських літаків сьогодні така ж, як і на початку війни. Повітряного бою, який прогнозували, не було. Найбільш корисними ми були, надаючи артилерію більшої дальності, яка має здатність із нашим дуже, дуже хорошим націлюванням, завдавати точних ударів. Ми показали ефективність цього, коли у відповідь Росія буквально якийсь час стріляла у десятеро більше проти України. Але з нашою допомогою українці мають високоточну артилерію, на відміну від, відверто кажучи, не дуже ефективної й не дуже прицільної російської.
В статті використано матеріал журналістки Української служби Голосу Америки Катерини Лісунової
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