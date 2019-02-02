Арктичний холод у США: більше двох десятків загиблих, сотні постраждали

Унаслідок небезпечного холоду та сильних снігопадів на півночі США цього тижня, загинуло більше двох десятків людей у восьми штатах, сотні отримали травми, в тому числі обмороження, переломи, серцеві напади й отруєння монооксидом.

У штаті Іллінойс температура впала до мінус 34 градуси Цельсія і мінус 45 градусів Цельсія в деяких районах. У п'ятницю мороз у регіоні послабився, температура піднялася до рівня мінус 5 – нуля градусів Цельсія. Через погоду, як вважається, загинуло щонайменше 27 осіб.

Деякі з пацієнтів, що отримали обмороження, можливо, потребуватимуть ампутації кінцівок. До лікарень здебільшого потрапляли люди, які не могли належним чином піклуватися про себе: ті, в кого затримки в розвитку та психічні хвороби, а також дуже молоді і дуже старі, залежні від алкоголю та наркотиків.

Інші отримали обмороження, часто на руках, ногах, вухах і обличчі, по дорозі на роботу, потрапивши на холод всього на короткий період часу. Серед них – ті, в кого не завівся автомобіль, або хто залишився на вулиці з інших причин, а також ті, хто поставився до попереджень легковажно і не одягнув рукавиць та інших елементів одягу.

Дивіться також: Жертвами Арктичного циклону у США стали уже 11 людей