Українці Чикаго розповіли, як переживають арктичний холод

Полярний вихор приніс небезпечний, рекордний холод на схід Сполучених Штатів. У Чикаго температура впала нижче мінус 20 градусів Цельсія. Пориви холодного вітру зробили ситуацію ще загрозливішою.

«Голос Америки» поспілкувався з українцями, що мешкають у Чикаго, щоб дізнатися, наскільки небезпечною є ситуація в місті та околицях та який настрій панує серед населення.

Студентка Марія Гадиняк розповіла, що навчання у її коледжі припинили до четверга. Дівчина поділилася, що готувалась до негоди не так фізично, як морально:

Лякають числа, які бачиш на мобільному додатку про погоду, або дисплеї автомобіля: -22°C

«Лякають числа, які бачиш на мобільному додатку про погоду, або дисплеї автомобіля: -22°C. Безумовно, на вулиці відчувається низька температура: морозяне повітря щипає шкіру обличчя, і при першому вдиху хочеться якнайшвидше в приміщення, де тепло. На щастя, не доводиться багато ходити – автомобіль завжди в поміч».

Єдина проблема, з якою зіткнулася Марія, було те, що деякі автозаправні станції не працювали.

Михайло Данилишин залишився у вівторок удома, оскільки на роботі не працювали і дитсадок, куди ходить його трирічний син, зачинили. Тим не менш Михайло виходив на вулицю і навіть планував пізніше взяти дитину на прогулянку.

Мороз відчувається тільки тоді, коли є пориви вітру

«Відчувається звичайно, що холодне повітря, ти втягуєш, воно таке морозне, – розповів чоловік. – Але не відчувається мінус 46 чи мінус 50, як говорили. Мороз відчувається тільки тоді, коли є пориви вітру».

За словами Михайла, на дорогах продовжують їздити автомобілі та автобуси, працюють служби пасажирських перевезень.

Я пустила кожним краном маленьку цівочку води – це запобігає замерзанню води в трубах

Михайло з дружиною особливо не готувалися до негоди, натомість Світлана Іванишин-Угрина підійшла до питання серйозно і виконала вказівки керівників асоціації домовласників:

«Я пустила кожним краном маленьку цівочку води – це запобігає замерзанню води в трубах і, як наслідок, пошкодженню труб».

Софія М. Георгієв скористалася можливістю працювати з дому, бо найбільшим страхом, за її словами, є те, що автомобіль може зупинитися десь посеред дороги. Проте жінка все одно була змушена вийти на вулицю, щоб вигуляти свого собаку:

Здалося, що не вистачало повітря: воно було розріджене

«Я вийшла з собакою на вулицю, підготувавшись до набагато гіршого. Єдине – мені здалося, що не вистачало повітря: воно було розріджене. Напередодні говорили, що треба дихати не напряму повітрям, а користуватись шарфами».

Собака породи пекінес, за словами Софії, також швидко змерзла, незважаючи на хутро.

Гадаю, мешканці міста Чикаго звикли до цього... ми знаємо, що бодай основні магазини будуть відчинені, що за день-два ми вже зможемо повернутися до нормального життя

Залишився працювати з дому і Юліян Гайда, продюсер "Громадського радіо Чикаго", оскільки будинок, де розміщені студії, зачинили. Чоловік зізнався, що на вулицю не виходив і не планує виходити, проте холодом надто не переймається:

«Гадаю, мешканці міста Чикаго звикли до цього. Може, не до такої екстремальної температури, але в сенсі, що ми знаємо, що бодай основні магазини будуть відчинені, що за день-два ми вже зможемо повернутися до нормального життя».

До негоди Юліян із нареченою особливо не готувалися, проте в певний момент помітили, що в будинку утворюється лід довкола вікон і почали накривати їх рушниками.

Інна Харченко, яка працює на виробничій фабриці спеціалістом з управління персоналом, розповіла, що державні установи закриті, але приватні працюють в нормальному режимі.

... хвилювалися, щоб не залишитись без опалення

«Мені важко сказати, наскільки відчувається мороз, бо я на вулиці проводжу мінімум часу. Мені зайняло 30 секунд, щоб перейтися від автомобіля до офісу. Сніг під ногами дуже рипить, а отже, мороз сильний».

Інна з чоловіком до негоди не готувались, тільки хвилювалися, щоб не залишитись без опалення, оскільки вночі в багатьох районах передмістя Чикаго на деякий час зникло електропостачання.

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