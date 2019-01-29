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США

У Чикаго буде холодніше, ніж подекуди в Антарктиці

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Потік охолодженого арктичного повітря з полярного вихору приніс небезпечний, рекордний холод на чималу територію сходу Сполучених Штатів у вівторок. Холодний фронт простягнувся від Дакоти до штату Мен.

Середній Захід постраждає найбільше: загрозливий для життя холод призведе до зниження температури до мінус 46 градусів Цельсія в районі Чикаго та півночі штату Іллінойс у вівторок увечері, повідомляє Національна служба погоди.

Для порівняння, на льодовику Прістлі в Антарктиді найнижча температура в середу сягне мінус 22 градуси Цельсія.

Міста на Середньому Заході відкрили теплі притулки, коли температура впала значно нижче мінус 17,8 градусів Цельсія. Регіональні уряди закрили сотні шкіл, а авіакомпанії скасували більше тисячі рейсів.

У Вісконсині прогнозують 60 см снігу, а в Іллінойсі – 15 см. Отримати обмороження можна зі 10 хвилин перебування на інтенсивному холоді, який, як прогнозується, затримається впродовж декількох днів.

Жорсткий холод був викликаний полярним вихором, масою крижаного повітря, що зазвичай рухається навколо Північного полюса, але пробилося на південь до Сполучених Штатів.

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