Розвідка США сумнівається, що Північна Корея відмовиться від ядерної зброї

Американські спецслужби у вівторок повідомили Конгресу, що КНДР навряд чи повністю розформує свій ядерний арсенал.

Директор національної розвідки США Ден Коутс, на слуханнях перед Комітетом розвідки Сенату 29 січня, відзначив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтримав денуклеаризацію Корейського півострова й останнім часом не проводив випробувань ядерної зброї.

«Все ж, за нашими теперішніми оцінками, Північна Корея прагне зберегти свої можливості ЗМЗ (зброї масового знищення) і навряд повністю відмовиться від своєї ядерної зброї та виробничих потужностей, оскільки її керівники розглядають ядерну зброю як надзвичайно важливу для виживання режиму», – сказав Коутс відкриваючи слухання.

«Наша оцінка підкріплюється нашими спостереженнями про деяку діяльність, яка не відповідає повній денуклеаризації», – додав він.

Це скептичне ставлення щодо намірів Північної Кореї співпадає з поглядами розвідувальних органів, які вони висловлювали вже багато років і суперечить твердженням Трампа після його саміту з Кім Чен Ином у Сінгапурі 2018 року, що Північна Корея більше не є ядерною загрозою. Планується проведення наступного саміту, але жодного порядку денного, місця або дати не оголошено.

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