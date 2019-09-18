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Холодна зима 2020-го? Як Україні перемогти на газовому фронті з Росією. Погляд з Вашингтона

Холодна зима 2020-го? Як Україні перемогти на газовому фронті з Росією. Погляд з Вашингтона
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Чого насправді намагається досягнути Путін в Європі, та що ним рухає? Чого очікувати від росіян на переговорах в Брюсселі про транзит газу, та які унікальні переваги мають українці? Якими можуть бути наслідки побудови газопроводу «Північний потік -2», і чи можна ще зупинити його будівництво?

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Про все це та багато іншого дивіться у спеціальному проекті Голосу Америки «Погляд з Вашингтона». У програмі «Холодна зима 2020-го? Як Україні перемогти на газовому фронті з Росією» беруть участь:

- Едвард Чау, дослідник, колишній топ-менеджер енергетичного гіганта «Шеврон», вів успішні переговори про багатомільярдні газові та нафтові угоди і консультував український уряд;
- Ілля Заславський, керівник з досліджень Фонду «Вільна Росія», консультант з питань енергетики, у минулому - радник в енергетичній компанії TNK-BP, якого російська влада звинувачувала … у шпигунстві на користь Юлії Тимошенко;
- Маргарита Ассенова, дослідниця, чия доповідь про «Північний потік-2» вплинула на прийняття рішень у відповідь на енергетичну політику Росії американських урядовців та членів Конгресу.

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