Еммануель Макрон застерігає від вихваляння дій китайської влади в умовах епідемії коронавірусу, вказуючи на брак повної інформації з Китаю

“Не будьмо настільки наївними, щоб стверджувати, що (Китай) дав цьому раду набагато краще. Очевидно, що було те, про що ми не знаємо”, - сказав Макрон в інтерв’ю газеті Financial Times.

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