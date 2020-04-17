Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 17 квітня

Унаслідок пандемії коронавірусу економіка Китаю скоротилася вперше за десятки років

Фахівці Hana Bank у Південній Кореї постерігають за валютними торгами 17 квітня 2020 р.

Найважливіше

  • В місті Ухань, де вперше виявили Ковід-19, додали 1 290 померлих до офіційного числа жертв коронавірусу, але заперечують, що запізніле збільшення даних на 50% свідчить про приховування.
  • Президент Франції Еммануель Макрон долучився до тих, хто ставить під сумнів повноту інформації про коронавірус в Китаї.
  • Президент Дональд Трамп у США оголосив план відновлення економічної діяльності після карантину, який голова Палати представників Ненсі Пелосі назвала "нечітким і непослідовним".
  • Велика Британія ще на три тижні продовжила карантин, визнавши, що епідемія ще не пішла на спад.
Оновити

Еммануель Макрон застерігає від вихваляння дій китайської влади в умовах епідемії коронавірусу, вказуючи на брак повної інформації з Китаю

“Не будьмо настільки наївними, щоб стверджувати, що (Китай) дав цьому раду набагато краще. Очевидно, що було те, про що ми не знаємо”, - сказав Макрон в інтерв’ю газеті Financial Times.

Читати далі

Більше

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG