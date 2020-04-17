Еммануель Макрон застерігає від вихваляння дій китайської влади в умовах епідемії коронавірусу, вказуючи на брак повної інформації з Китаю
“Не будьмо настільки наївними, щоб стверджувати, що (Китай) дав цьому раду набагато краще. Очевидно, що було те, про що ми не знаємо”, - сказав Макрон в інтерв’ю газеті Financial Times.
"Не будьмо настільки наївними, щоб стверджувати, що (Китай) дав цьому раду набагато краще"... Макрон заперечує, що… https://t.co/9mCs2hvOHV— Богдан Цюпин (@bohdannews) 17.4.2020
Еммануедь Макрон наголосив, що неможливо порівнювати країни, де інформація поширюється вільно і, де громадяни можут… https://t.co/CLNbg0C4nG— Голоc Амepики (@chastime) 17.4.2020
Пандемія коронавірусу поглиблює розрив між різними прошарками населення у США #covid19 https://t.co/vrfaFqWEfz— Голоc Амepики (@chastime) 17.4.2020
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