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"Апатія та антиполітика" - щоб розгадати секрет популярності Зеленського, західні журналісти вирушили до Харкова та Кривого Рогу

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Володимир Зеленський не проводив традиційну передвиборчу кампанію, залишаючи аналітикам шукати підказки про його майбутню стратегію та секрет популярності у його акторській діяльності.

Петро Порошенко, 14 квітня 2019 року
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За два дні до виборів, низка західних видань розмістила репортажі з промислових центрів України, де загальний високий рівень недовіри до політиків, на думку спостерігачів, може стати визначальним фактором виборів.

Місто "волає про зміни", йдеться в статті АР, розміщеній в The Washington Post та The New York Times про рідне місто Зеленського – Кривий Ріг.

"Мешканці цього похмурого промислового міста на сході України говорять, що їх виснажила щоденна боротьба за виживання через низькі зарплати та високі рахунки. Багато хто вважає, що виходець з їхнього міста – комік без досвіду в політиці – стане тим, хто виведе їх зі злиднів", - йдеться в статті. Кореспондент, зокрема, поговорив з зі шкільним учителем фізики Зеленського. Володимир Тінян відзначив мужність та кмітливість політика. "Він з дитинства нічого не боявся, - сказав Тіньян, - і він продовжує висміювати корупцію та інші злочини".

"Україна, можливо і перебуває за два дні від найбільш незвичного повороту подій в будь-якій пострадянській державі через вибори, однак, в другому за величиною міста не видно багато ознак того, що кампанія навіть відбувається", - пише британське видання Independent.

Місто намагається уникати політики, пише журналістка. Однією з ознак цього є повідомлення СБУ на основних автобусних зупинках з закликом тримати місто в мирі і телефонувати на гарячу лінію у випадку будь-якої антидержавної діяльності.

Тому, тут гарно сприймається аполітична кампанія Зеленського, робить висновок журналістка, зважаючи також на велику кількість молоді в місті, серед якої популярність Зеленського особливо значна.

Передвиборча кампанія Зеленського була анти-кампанією, яку проводив кандидат і яка об'єднала голоси тих, хто розчарувався у владі і втомився від економічних негараздів, пише ВВС.

Зеленський лише частково завдячує собі своїм успіхом, переконаний журналіст. "Опитування в Україні вже давно одностайні стосовно того, що люди справді ненавидять своїх політиків та політичну систему. Нещодавнє опитування показало, що лише 9 відсотків людей довіряють своєму урядові. Це – найнижче у світі", - йдеться в статті.

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