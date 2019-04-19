"Апатія та антиполітика" - щоб розгадати секрет популярності Зеленського, західні журналісти вирушили до Харкова та Кривого Рогу

Володимир Зеленський не проводив традиційну передвиборчу кампанію, залишаючи аналітикам шукати підказки про його майбутню стратегію та секрет популярності у його акторській діяльності.

За два дні до виборів, низка західних видань розмістила репортажі з промислових центрів України, де загальний високий рівень недовіри до політиків, на думку спостерігачів, може стати визначальним фактором виборів.

Місто "волає про зміни", йдеться в статті АР, розміщеній в The Washington Post та The New York Times про рідне місто Зеленського – Кривий Ріг.

"Мешканці цього похмурого промислового міста на сході України говорять, що їх виснажила щоденна боротьба за виживання через низькі зарплати та високі рахунки. Багато хто вважає, що виходець з їхнього міста – комік без досвіду в політиці – стане тим, хто виведе їх зі злиднів", - йдеться в статті. Кореспондент, зокрема, поговорив з зі шкільним учителем фізики Зеленського. Володимир Тінян відзначив мужність та кмітливість політика. "Він з дитинства нічого не боявся, - сказав Тіньян, - і він продовжує висміювати корупцію та інші злочини".

"Україна, можливо і перебуває за два дні від найбільш незвичного повороту подій в будь-якій пострадянській державі через вибори, однак, в другому за величиною міста не видно багато ознак того, що кампанія навіть відбувається", - пише британське видання Independent.

Місто намагається уникати політики, пише журналістка. Однією з ознак цього є повідомлення СБУ на основних автобусних зупинках з закликом тримати місто в мирі і телефонувати на гарячу лінію у випадку будь-якої антидержавної діяльності.

Тому, тут гарно сприймається аполітична кампанія Зеленського, робить висновок журналістка, зважаючи також на велику кількість молоді в місті, серед якої популярність Зеленського особливо значна.

Передвиборча кампанія Зеленського була анти-кампанією, яку проводив кандидат і яка об'єднала голоси тих, хто розчарувався у владі і втомився від економічних негараздів, пише ВВС.

Зеленський лише частково завдячує собі своїм успіхом, переконаний журналіст. "Опитування в Україні вже давно одностайні стосовно того, що люди справді ненавидять своїх політиків та політичну систему. Нещодавнє опитування показало, що лише 9 відсотків людей довіряють своєму урядові. Це – найнижче у світі", - йдеться в статті.

Дивіться також: Американський економіст і аналітик прокоментував рішення суду про Приватбанк. Відео