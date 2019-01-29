Росія використає кіберметоди для впливу на вибори в Україні, очікують в розвідці США

"Напад Росії на українські військово-морські кораблі в листопаді є лише останнім прикладом готовності Кремля порушувати міжнародні норми, примушувати своїх сусідів і досягати своїх цілей". Про це під час слухань Комітету Сенату США з розвідки заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс.

"Ми також очікуємо, що Росія використає кіберметоди для впливу на майбутні президентські вибори в Україні", - додав Коутс.

Серед інших регіонів, де Кремль активізує свою діяльність, Коутс назвав Близький Схід, Африку та Південно-Східну Азію.

"Кремль прирівнює Росію до репресивних режимів Куби, Ірану, Північної Кореї, Сирії та Венесуели. А відносини Москви та Пекіна – найтісніші за багато десятиліть. Кремль також активізує свою діяльність на Близькому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії, використовуючи продаж зброї, приватні охоронні фірми та угоди в сфері енергетики для просування свого глобального впливу", - повідомив він.

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