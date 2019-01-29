Розвідка США прокоментувала вибори в Україні та основні загрози на 2019 рік

Росія прагне впливати на вибори в Україні. Про це йдеться в звіті американської розвідки, присвяченому світовим загрозам цього року.

Масштабний звіт розвідувальної спільноти США стосовно основних загроз, що постають перед світом, представив директор Національної розвідки США Ден Коутс до слухань Комітету Сенату США з розвідки 29 січня.

Росія вживає кроки, щоб вплинути на ці вибори, використовуючи низку інструментів, щоб скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, в надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент

В розділі звіту "Росія та її сусіди", розвідувальна служба США зауважує, що Росія вживає кроки, щоб впливати на українські президентські вибори в березні 2019 року і парламентські вибори, що відбудуться восени.

"В надії прибрати Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент", Росія прагне скористатись з таких проблем в Україні, як нестійка економіка, поширена корупція, вразливості в кіберпросторі а також громадське невдоволення, наголошується в звіті.

В українських виборчих перегонах явного фаворита немає, зазначається у звіті.

"Велика кількість кандидатів у президенти, великий рівень недовіри до політичних еліт і відсутність чіткого лідера може надати супротивникам українського президента Петра Порошенка а також менш відомим кандидатам та новачкам в політиці, можливість звернутись до українських виборців, велика частина яких не визначились".

А от масштабний напад Росії на Україну американська розвідка вважає "операційно можливим, але на вірогідним".

"Ми оцінюємо, що масштабний напад з боку України, або російських формувань є операційно можливим, але не вірогідним у 2019 році, - наголошується в звіті Коутса.

Розвідувальні служби США передбачають посилення напруги в Азовському та Чорному морях.

"Напруга в двосторонніх відносинах продовжуватиме посилюватись в Чорному та Азовському морях, бо кожна зі сторін буде підтверджувати суверенні права та спроможності дій на морі", - йдеться у звіті.

"Росія продовжить військову політичну та економічну дестабілізацію України для того, щоб зашкодити зусиллям Києва з інтеграції до ЄС та посилення зв'язків із НАТО, - наголошується в документі. - Перехоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці та затримування команд суден в листопаді 2018 року демонструє готовність Росії обмежувати свободу навігації України в регіоні і вчиняти політичний тиск на керівництво країни, особливо напередодні виборів в Україні цього року".

"Кремль намагатиметься утримати і, за можливості, розширити свій вплив у країнах колишнього Радянського Союзу, які він вважає, належать до його сфери впливу", - констатують розвідувальні служби США.

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