НАТО проводить масштабні оборонні кібернавчання - Україна бере участь

НАТО проводить масштабні багатоденні навчання із кібербезпеки під назвою Locked Shields за участі провідних експертів Альянсу та України, пише The Wall Street Journal.

Навчання проходять у столиці Естонії Таллінні. Згідно зі сценарієм, команди повинні швидко діяти, відбиваючи кібератаку.

Цьогорічні тренування кіберекспертів мають особливе значення для країн-учасниць з огляду на війну Росії в Україні, повідомила Анетт Нума, радниця Міністерства оборони Естонії. Вона сказала, що українські експерти будуть під час навчань разом із естонськими колегами.

Торік у схожих навчаннях взяли участь дві тисячі учасників. Серед головних завдань - налагодити співпрацю між представниками безпекового IT-сектору різних країн.

Як "Голос Америки" повідомляв у січні, у той час, поки Росія накопичувала війська біля кордонів України, українські урядові сайти зазнали значних кібератак. Відтоді у НАТО почали активно вестись дискусії про способи, якими Альянс може протистояти кіберзагрозам і також допомогти в цьому Україні.

У вівторок Національний центр із кібербезпеки Великої Британії закликав підприємства у країні "посилити їхню онлайн-безпеку у відповідь на атаку Росії проти України". Зокрема, для кіберзахисту там закликали використовувати спеціальну урядову програму, яка безкоштовна для британських бізнесів.

Російська влада відкинула звинувачення у причетності до кібератак в Україні, а воєнні дії в Україні від 24 лютого називає "спецоперацією" з "демілітаризації".

У статті використано матеріали The Wall Street Journal