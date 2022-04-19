Нові санкції США стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії - Мінфін

Російський військово-промисловий комплекс - наступна мета для санкцій США, заявив заступник міністра фінансів США Адевалє Адеємо.

«Наступний етап нашої роботи буде у тому, щоб розірвати зв'язки з воєнною машиною. Крок за кроком порушувати роботу військово-промислового комплексу і ланцюжок поставок", - сказав він і додав, що США мають намір домогтися приєднання всіх країн до цих антиросійських санкцій.

За словами Адеємо, США мають намір не допустити отримання Росією матеріалів та технологій для ключових галузей промисловості "на зразок аерокосмічної, електроніки та інших, пов'язаних із оборонним сектором". Зокрема, йдеться про напівпровідники, основні світові виробники яких - Південна Корея, Тайвань, США, Японія та Нідерланди.

Тим часом, міністерка фінансів Джанет Єллен повідомила, що планує зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час зустрічей світових економічних лідерів цього тижня у Вашингтоні, й при цьому вона намагатиметься уникати більшості контактів з російськими чиновниками, які планують відвідати деякі частини заходу віртуально.

Раніше "Голос Америки" розповідав про щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки, зокрема, президент України звернувся до країн "Групи Семи" та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів.

Також напередодні представник Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив, що США мають намір збільшити для Росії "ціну" її вторгнення в Україну. "Ми продовжимо нарощувати фінансові санкції та інші економічні заходи проти Російської Федерації, доки Москва не припинить кампанію проти України. Ми цього ще не побачили і продовжимо піднімати ціну", - сказав він.

Тим часом, у ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти. Досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.

У понеділок президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн". Свою війну у Кремлі називають «спецоперацією» і попри звинувачення світової спільноти у вчиненні російськими військовиками воєнних злочинів в Україні там заперечують, що атакують мирних жителів.

У статті використано матеріали англомовної та російськомовної служб "Голосу Америки"