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- Голос Америки
Кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів – нові дані ООН
В Україні, за даними ООН, зросла кількість жертв серед цивільних осіб, а також кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб, які втікають зі сходу та півдня країни.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 7 вересня, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.
За її словами, з 24 серпня, відколи вона надавала останні дані, в результаті бойових дій загинуло щонайменше 104 цивільні особи, у тому числі 10 дітей, поранених – щонайменше 253 цивільні особи, у тому числі 25 дітей.
Таким чином, за даними ООН, загальна кількість жертв серед цивільного населення становить 13 917 осіб: 5 718 вбитих, у тому числі 372 дитини, 8 199 поранених, у тому числі 635 дітей.
«Це лише перевірені цифри, а фактичні цифри ймовірно значно вищі», – наголосила Дікарло.
За її словами, кількість українців, що втікали від обстрілів всередині країни та закордон зросла в обох випадках приблизно на 300 тисяч осіб протягом останніх двох тижнів.
«Понад 6,9 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами, що на 330 000 більше з часу мого останнього брифінгу (24 серпня 2022 року, – ред.). Більшість нових переселенців походять зі сходу та півдня України. Поточна кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів проти 6,7 мільйонів лише два тижні тому», – сказала Дікарло.
Представниця ООН наголосила, що гуманітарні потреби стрімко зростають. За її словами, допомога ООН розширилась, і зараз різними формами допомоги охоплено 12,7 мільйонів українців.
За її словами, ООН активно працює в усіх регіонах України, але організація «вкрай стурбована відсутністю доступу до українців, які проживають на територіях, що не підконтрольні уряду України».
«Наші гуманітарні заходи охоплюють лише один мільйон людей у цих районах, незважаючи на підтверджені величезні гуманітарні потреби», – сказала Дікарло.
За її словами, більшість гуманітарних організацій, що працюють в Україні, місцеві, їх понад 60% від загальної кількості – понад 560, і тисячі українських волонтерів працюють по всій країні.
Виступ заступниці генерального секретаря ООН пролунав на тлі нещодавнього посилення бойових дій між Україною та Росією, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході країни.
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Посадовець Мінʼюсту США: Злочинцям не буде де сховатись від правосуддя. Відео
«Злочинцям не буде де сховатись. Можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя, але я вірю, що це буде», - заявив в ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки Директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.
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Військова допомога на 2,8 мільярдів доларів для України та сусідів. Подробиці зустрічі Блінкена з Зеленським
Зустріч державного секретаря США Ентоні Блікена із президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 8 вересня, відбулася у приміщенні Адміністрації України.
За словами Блінкена, зараз настав «ключовий момент» військових дій, оскільки триває контрнаступ України на півдні, який, за його словами, «виявився ефективним».
Блінкен сказав, що "з нетерпінням чекає почути більше інформації" про контрнаступ України, що зробить переговорну позицію Києва сильнішою, коли Україна сяде за стіл переговорів із Росією, повідомляє присутній на зустрічі західний журналіст.
За словами президента України, візит держсекретаря США в цей час, коли триває контрнаступ, надіслав важливий сигнал.
«Це дуже важливий сигнал про те, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми зможемо повернути наші території і нашу землю», — сказав Зеленський, згідно із офіційним повідомленням його офісу.
Блінкен також поінформував українського президента, що, президент США, відповідно до своїх повноважень, схвалив передачу Україні військової допомоги на 675 мільйонів доларів.
Це вже двадцяте вилучення зброї та обладнання зі складів американської армії від початку повномасштабного російського вторгнення, яке включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США, йдеться в заяві Державного секретаря США, поширеної за результатами зустрічі.
Також Блінкен заявив, що Адміністрація США поінформувала Конгрес про намір виділити ще 2,2 мільярда доларів на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, яким потенційно загрожує російська агресія. Таким чином, загальна військова допомогу США Україні від початку роботи Адміністрації Байдена сягатиме 15,2 мільярдів доларів.
Крім цього, Блінкен розповів про шкоду завдану Росії санкціями США, сказавши, що серед іншого вони «не можуть виробляти речі, які раніше експортували». Державний секретар зазначив, що Москва "зараз шукає зброю" від Північної Кореї та Ірану.
Також він відзначив важливість угоди, досягнутої за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх південних портів. Нещодавні погрози російського президента Володимира Путіна її розірвати виявилися контрпродуктивними, сказав Блінкен.
За його словами, він та очільник Пентагону Ллойд Остін будуть й надалі надавати допомогу Україні, яка є "настільки важливою", повідомляє журналіст.
«Тисячі мирних жителів, убитих або поранених, 13 мільйонів українських мирних жителів, змушених покинути свої домівки, історичні міста, зруйновані в руїни, жахливі повідомлення про триваючі звірства, атомні електростанції під загрозою, дефіцит продовольства, стрімке зростання цін на продукти харчування по всьому світу», - йдеться про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну у заяві держсекретаря.
У ній зазначається, що поки «надзвичайні захисники України» продовжують захищати свою країну на передовій, США, як заявив раніше президент Байден, будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
«Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної, незалежної України», - йдеться в оприлюдненому прес-релізі.
Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський нагородив Ентоні Блінкена орденом князя Ярослава Мудрого за заслуги перед Україною.
"Для мене велика честь", - сказав Блінкен.
У розмові Зеленський висловив вдячність за «величезну підтримку» України від Сполучених Штатів, президента Байдена та Конгресу.
«Цінуємо важливу фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США», - йдеться в офіційному телеграм-каналі українського президента.
У зустрічі, крім Блінкена та Зеленського, також взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, посолка України в США Оксана Маркарова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посолка США в Україні Бріджит Брінк, заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд та інші високопосадовці з обох сторін.
Також раніше у Києві Ентоні Блінкен мав окрему зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, працівниками посольства США та відвідав дитячу лікарню «Охмадит».
Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.
Частково інформація для цієї статті надійшла від агенства Reuters.
- Голос Америки
Результати «Рамштайн»: пресконференція Ллойда Остіна та Марка Міллі. Наживо з перекладом українською
Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна і голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі на базі ВПС «Рамштайн» за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України.
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- Голос Америки
Норвегія подарує Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення
Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення, повідомляється на сайті уряду цієї скандинавської країни.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про новий пакет допомоги Україні під час зустрічі Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, в якій беруть участь міністри оборони приблизно 40 країн.
«Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими військами, які вторглися», - цитує міністра прес-реліз.
За словами міністра оборони, цими ракетами легко керувати і їх можна використовувати як проти наземних, так і проти морських цілей. Ракети вже відправлені до України, а українські військові пройшли навчання, як ними керувати.
У Норвегії планували поетапно вивести системи ракет Hellfire зі свого арсеналу.
Норвегія також передала Україні окуляри нічного бачення та біноклі. Все це обладнання надійшло з військових складів Норвегії, але у майбутньому тут планують більше виробляти зброї, яка буде відправлена в Україну.
«Наразі ми та наші союзники дарували військові системи та обладнання з наших власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Як писав «Голос Америки», генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що західні союзники усвідомлюють труднощі «вирішальних» наступних шести місяців російської війни в Україні і готуються далі допомагати українцям.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також закликав готуватися до того, що війна напевне триватиме і взимку 2023 року.
У програмній статті Залужний та перший заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, генерал-лейтенант Михайло Забродський написали, що з огляду на те, яких велетенських ресурсів вимагає війна «матеріальною основою українського супротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів».
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