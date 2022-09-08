Кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів – нові дані ООН

В Україні, за даними ООН, зросла кількість жертв серед цивільних осіб, а також кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб, які втікають зі сходу та півдня країни.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 7 вересня, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.

За її словами, з 24 серпня, відколи вона надавала останні дані, в результаті бойових дій загинуло щонайменше 104 цивільні особи, у тому числі 10 дітей, поранених – щонайменше 253 цивільні особи, у тому числі 25 дітей.

Таким чином, за даними ООН, загальна кількість жертв серед цивільного населення становить 13 917 осіб: 5 718 вбитих, у тому числі 372 дитини, 8 199 поранених, у тому числі 635 дітей.

«Це лише перевірені цифри, а фактичні цифри ймовірно значно вищі», – наголосила Дікарло.

За її словами, кількість українців, що втікали від обстрілів всередині країни та закордон зросла в обох випадках приблизно на 300 тисяч осіб протягом останніх двох тижнів.

«Понад 6,9 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами, що на 330 000 більше з часу мого останнього брифінгу (24 серпня 2022 року, – ред.). Більшість нових переселенців походять зі сходу та півдня України. Поточна кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів проти 6,7 мільйонів лише два тижні тому», – сказала Дікарло.

Представниця ООН наголосила, що гуманітарні потреби стрімко зростають. За її словами, допомога ООН розширилась, і зараз різними формами допомоги охоплено 12,7 мільйонів українців.

За її словами, ООН активно працює в усіх регіонах України, але організація «вкрай стурбована відсутністю доступу до українців, які проживають на територіях, що не підконтрольні уряду України».

«Наші гуманітарні заходи охоплюють лише один мільйон людей у цих районах, незважаючи на підтверджені величезні гуманітарні потреби», – сказала Дікарло.

За її словами, більшість гуманітарних організацій, що працюють в Україні, місцеві, їх понад 60% від загальної кількості – понад 560, і тисячі українських волонтерів працюють по всій країні.

Виступ заступниці генерального секретаря ООН пролунав на тлі нещодавнього посилення бойових дій між Україною та Росією, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході країни.