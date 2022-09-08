«Ми готуємося допомогти Україні вистояти цю зиму… вирішальну фазу російської війни», - керівник НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що західні союзники усвідомлюють труднощі «вирішальних» наступних шести місяців російської війни в Україні і готуються далі допомагати українцям, а також долати болісні наслідки спричиненої конфліктом енергетичної кризи в західних країнах.

Задля майбутнього України і нашого ми повинні приготуватися до зими і триматися курсу.

Перед засіданням 8 вересня очолюваної США Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині Столтенберґ написав у FT про «приготування понад десятка нових проектів, щоб допомогти Україні вистояти зиму» і сприяти переходу України з «озброєнь радянської епохи на ресурси зі стандартами НАТО».

Єнс Столтенберґ як і інші лідери наполягає, що Захід допомагатиме Україні захищатися від російської агресії попри наміри Москви використовувати енергетичні та інші важелі.

Після зупинки постачання російської газу до Німеччини трубопроводом Північний потік президент Володимир Путін заявив, що Росія припинить постачати Європі всі види енергоносіїв, якщо європейці вдаватимуться до подальших санкцій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ застеріг, що в той час, як «війна в Україні входить у вирішальну фазу», ця зима буде важкою «для українського народу і збройних сил, які воюють за їхню свободу, і буде важкою для тих з нас, хто підтримує їх».

«Наша згуртованість і солідарність зазнає суворого випробування в той час, як сім’ї і підприємства відчувають тиск зростаючих цін на енергію і вартості життя, спричинених брутальним російським вторгненням», - попереджає Єнс Столтенберґ.

Визнаючи, що це ціна, яку громадяни західних країн платять зокрема за допомогу Україні і, вказуючи на можливість «навіть громадянських заворушень», він проте зауважує, що «ціна, яку платимо ми, вираховується доларами, євро і фунтами, в той час як українці платять життями».

Якщо ми її витримаємо, подолавши енергетичну кризу і зберігаючи згуртованість, і якщо військовий баланс на полі бою далі зміщуватиметься, тоді до наступної весни і Україна, і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції.

«Ціна, яку ми платимо підтримуючи Україну, також приносить користь нашій власній безпеці», - пише Єнс Столтенберґ і наголошує, «ось чому ми надаємо небувалу фінансову, гуманітарну і військову допомогу, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна країна».

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель цього тижня теж визнав, що «ситуація залишається важкою для України, але також для нас в ЄС з огляду на наслідки високих цін на енергію, інфляції тощо».

«Ми знаємо, що попереду складна зима. Але якщо ми її витримаємо, подолавши енергетичну кризу і зберігаючи згуртованість, і якщо військовий баланс на полі бою далі зміщуватиметься, тоді до наступної весни і Україна, і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції», - прогнозує Жозеп Борель.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також закликав готуватися до того, що війна напевне триватиме і взимку 2023 року.

В програмній статті Залужний та чільний український військовий фахівець і депутат Михайло Забродський написали, що з огляду на те, яких велетенських ресурсів вимагає війна «матеріальною основою українського супротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів».