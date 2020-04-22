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Світ

У Пентагоні заявили, що Кім Чен Ин ймовірно "повністю контролює" КНДР

Мешканці Південної Кореї дивляться на випуск новин, який згадує лідера КНДР Кім Чен Ина

Джон Гайтен віце-голова Комітету начальників штабів США заявив про відсутність підстав сумніватись у тому, що Кім Чен Ин досі "повністю контролює" Північну Корею. Про це повідомляє видання The Hill.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що Кім Чен Ин можливо перебуває у важкому стані після, буцімто, перенесеної операції. В адмінстрації США заявили, що уважно стежать за ситуацією.

Я вважаю, що Кім Чен Ин досі повінстю контролює ядерні сили Кореї та збройні сили

“Спираючись на дані розвідки, я не маю жодних даних, які б підтверджували, або заперечували подібні повідомлення, тож я вважаю, що Кім Чен Ин досі повінстю контролює ядерні сили Кореї та збройні сили", - заявив Гайтен журналістам.

Напередодні уряд Південної Кореї заперечив повідомлення про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин буцімто переніс операцію на серці.

Як відзначає канал CNBC, в Офісі президента Південної Кореї їм повідомили, що "голова Кім Чен Ин зараз проводить зустрічі у провінційних регіонах разом з близькими помічниками". В Офісі Президента Південної Кореї відзначили, що не мають доказів на підтримку розмірковувань щодо стану здоров'я Кім Чен Ина.

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