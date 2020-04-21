Уряд Південної Кореї заперечив повідомлення про операцію Кім Чен Ина, стан його здоров'я

Ми вважаємо, що глава Кім зберігає звичайну активність і перебуває у нормальному стані

Уряд Південної Кореї заперечує повідомлення про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин буцімто переніс операцію на серці.

Представник президента Південної Кореї повідомив, що Сеул не виявив жодної незвичайної активності у Північній Кореї, і що йому "нічого підтверджувати" щодо Кім Чен Ина, який минулого тижня не з'явився на важливому державному заході.

Як відзначає канал CNBC, в Офісі Президента Південної Кореї їм повідомили, що "голова Кім Чен Ин зараз проводить зустрічі у провінційних регіонах разом з близькими помічниками". В Офісі Президента Південної Кореї відзначили, що не спостерігають доказів на підтримку спекуляцій щодо здоров'я Кім Чен Ина.

"Навіть Робітнича партія КНДР, військові чи уряд не демонструють жодної незвичної активності подібних до заяв про надзичайний стан. Ми вважаємо, що глава Кім зберігає звичайну активність і перебуває у нормальному стані", - наводить заяву представника уряду Південної Кореї CNBC.

Жодних коментарів Північної Кореї з цього приводу не було.

Південнокорейське інтернет-видання Daily NK, яке має мережу контактів у Північній Кореї, у вівторок повідомило, що північнокорейський лідер перебуває у стабільному стані після операції на серці. Видання посилалося на неназвані "джерела", які розмірковували про те, що операція могла бути викликана "цілою низкою чинників, включно з ожирінням, величезним потягом до паління і перевтомою" північнокорейського лідера.

Американська телекомпанія CNN пізніше послалася на неназваних американських чиновників, які повідомили, що вони «відстежують розвіддані», які свідчать про те, що Кім Чен Ин знаходиться "у серйозній небезпеці" після операції. Характер цих розвідданих неясний. Як повідомив CNN радник президента США з національної безпеки Роберт О'браєн, США "пильно стежать" за повідомленнями про стан здоров'я Кім Чен Ина.

Вважається, що західні країни мають вкрай малу кількість джерел розвідувальної інформації у Північній Кореї, яка є однією із найбільш закритих і деспотичних країн світу. Можливо, таких джерел немає взагалі.

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