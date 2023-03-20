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США стурбовані, що Китай може підтримати план, який не передбачає виведення військ РФ з України
США висловлюють стурбованість тим, що Китай у Росії може домовлятися про перемир'я в Україні, при якому російські війська залишаться на окупованих територіях. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у понеділок, 20 березня.
«Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, коли російські сили залишатимуться на суверенній території України», – сказав Кірбі. - «Будь-яке припинення вогню, яке не стосується виведення російських військ з України, фактично ратифікує незаконні завоювання Росією».
Кірбі наголосив, що війна в Україні може закінчитися дуже швидко, як тільки Путін виведе війська з України.
Раніше сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що без виведення російських військ з України мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету і не буде конструктивним.
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Труни, однотипні постери й російська пропаганда: у Вашингтоні провели "антивоєнний" мітинг
На вихідних поблизу Білого дому у Вашингтоні зібралися мітингувальники проти “нескінченних воєн”, які закликали, серед іншого, скоротити американську підтримку країн, постраждалих від війни, та загалом зменшити бюджет Міноборони США.
Щодо України, то учасники мітингу висловилися за переговори замість військового захисту. Кілька учасників по черзі розмахували російським прапором, виголошуючи тези російської пропаганди про те, що “ворогом є НАТО, а не Росія”.
Протестувальники тримали здебільшого однотипні, заготовлені організаторами постери із застереженнями проти війни з Іраном і Китаєм. Ці постери принесли на мітинг у великих чорних пакетах (як на фото) і роздали людям (на відео нижче видно, як частина людей відмовляється від пропозиції взяти постер).
Перехожим, які опинилися у цей день біля Білого дому, наполегливо роздавали постери. Деякі з них мали такі гасла: "Годуйте людей, а не Пентагон", "Україна. Націоналісти та фашисти, руки геть від Донецька та Луганська". Не всі погоджувалися брати участь у цьому.
Один з учасників протесту поділився із Голосом Америки джерелами, де черпає інформацію. “Найкращими гідами” для себе чоловік назвав Маркса і Леніна.
Інший мітингувальник запевнив, що має багато джерел інформації про війну, але не зміг згадати усі.
Організатори мітингу підготували муляжі трун з прапорами США, України та ще кількох країн. З цими домовинами вони пройшлися ходою біля Білого дому, а також заблокували ними вхід до Washington Post Building за «непохитну підтримку війни» газетою.
Протестувальники вимагали від журналістів видання висвітлити їх демонстрацію та пригадували війну в Іраку, критикуючи її висвітлення у ЗМІ.
Щодо ЗМІ, то мітинг знімали журналісти з Китаю та Росії, зокрема, телеканалу "Россия". Як уже писав Голос Америки, пропагандистські канали цих країн активно використовують подібні виступи та називають такі протести“справжніми голосами американського народу”. Хоча як свідчать опитування у США, найбільшими ворогами своєї країни американці вважають Китай та Росію.
Спростування та пояснення, чому подібний протест не є реальним відображенням настроїв американського суспільства, можна прочитати на сайті Української редакції Голосу Америки, у проєкті Поліграф.
Крім того, Голос Америки неодноразово писав про відсутність ознак готовності Росії до реальних перемовин. Аналіз про те, чому в Києві відкидають можливість перемовин із Москвою, Голос Америки писав в огляді "Чи варто Україні домовлятися з Росією?".
Організатори мітингу режисують ходу з "трунами" від Білого дому до будівлі пресвітеріанської церкви на Нью-Йорк авеню у Вашингтоні:
Участь у мітингу взяв і американський ІТ-інженер Дейв Трауб, який розповів Голосу Америки, що вважає справжнім соромом таку подію:
“Я прийшов сказати цим людям, що Україна - реальна, і війна реальна. Коли ви говорите “миріться з Росією”, то ви насправді кажете “здайте окуповані території для будь-яких звірств, які захоче зробити обвинувачений у воєнних злочинах Володимир Путін".
Здати Україну Росії - це неприйнятно. Українці цього не допустять. Навіть якщо ми припинимо допомогу, вони продовжуватимуть воювати.учасник мітингу Дейв Трауб
“Вони говорять деякі хороші речі, як, наприклад, вільна Палестина, економічна і соціальна справедливість… але здати Україну, щоб отримати ці речі, це не те, що потрібно робити. Просто ні, абсолютно ні”, - сказав Трауб.
Дейв Трауб прожив 12 років у Росії та має друзів як серед росіян, так і серед українців.
“Здати Україну Росії - це неприйнятно. Українці цього не допустять. Навіть якщо ми припинимо допомогу, вони продовжуватимуть воювати”, - сказав він.
Як повідомляв Голос Америки, у Вашингтоні та численних інших містах США упродовж року з часу вторгнення Росії до України регулярно відбуваються мітинги на підтримку України. Крім того, вашингтонські активісти практично щодня виходять з українськими прапорами до Білого дому (де відбувався і згаданий “антивоєнний мітинг”), щоб подякувати за надану підтримку та нагадати про злочини, які щодня здійснює російське військо в Україні.
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Держсекретар США прокоментував візит Сі Цзіньпіна до Москви. Відео
Ентоні Блінкен: «Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні».
Американець Дейв Трауб пояснив, чому не підтримує організаторів “антивоєнного” мітингу у Вашингтоні
Американець Дейв Трауб, ІТ-інженер, взяв участь у “антивоєнному” мітингу у Вашингтоні, висловивши незгоду з організаторами та назвавши його “справжнім соромом”. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.
- Голос Америки
Вісім танків Leopard 2 з Норвегії - вже в Україні
Норвегія доправила в Україну вісім танків німецького виробництва Leopard 2. "Усі вісім Leo (Leopard) 2 знаходяться в Україні", - повідомила агенції AFP в електронному листі речниця Збройних сил Норвегії Стіне Барклай Гаасланд.
"Для України передача танків матиме вирішальне значення для спроможності вести наступальні операції та відвойовувати окуповані Росією землі", - йдеться у заяві підполковника Ларс Єнсен, голови бронетанкового батальйону Норвегії.
Норвегія має намір замінити передані ЗСУ Leopard 2A4 танки на більш сучасні Leopard 2A7, і нещодавно замовила 54. Окрім танків, Норвегія зобов'язалася надати Києву до чотирьох машин підтримки, боєприпаси та запчастини.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Норвегія приєдналась до сімнадцяти країн Європейського Союзу у домовленості спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси за дворічною прискореною процедурою для 155-мм артилерійських снарядів і семирічного проекту із придбання кількох типів боєприпасів.
На початку березня Польща, яка проводить для українців навчання на німецьких танках, повідомила, що надішле Україні ще 10 Leopard 2. А минулого тижня речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу заявив, що українські військові майже завершили навчання на Leopard 2 у Німеччині, й скоро ці танки вже будуть в Україні.
При цьому німецький виробник зброї Rheinmetall веде "багатообіцяючі" переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні "вартістю приблизно 200 мільйонів євро" (213 мільйонів доларів), щоб випускати до 400 танків Panther на рік, заявив президент фірми Армін Паппергер. Він додав, що очікує рішення щодо плану через два місяці, зазначивши, що таке місце може бути захищене від нападу Росії системою ППО.
У статті використано матеріали AFP
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