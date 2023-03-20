Блінкен: Якщо мирний план Китаю не передбачатиме виведення з України російських військ, він спрямований на затягування часу

Якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 20 березня. Блінкен вважає, що лідер Китаю використає візит в Росію, аби закликати Путіна припинити вогонь в рамках “мирної пропозиції” офіційного Пекіна.

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“Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення. […] Фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого та міцного миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Cтатуту ООН. Будь-який план, який не надає пріоритету цьому важливому принципу, є в кращому випадку тактикою зволікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією”, - заявив Блінкен.

Блінкен закликав країни світу не дозволити ввести себе в оману “будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай чи інша країна, аби заморозити війну на власних умовах”.

“Закликання до припинення вогню, яке не передбачає виведення російських військ з території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні, а припинення вогню зараз, без тривалого рішення, дозволило б президенту Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час”, - заявив Державний секретар США.

За словами Блінкена, той факт, що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як Міжнародної Кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить, “що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні”.

Ентоні Блінкен нагадав, що Україна вже запропонувала Формулу миру, яку вважає справедливою.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.

Китай запропонував свої пропозиції щодо мирного врегулювання в Україні у річницю повномасштабного вторгнення. План складається з 12 пунктів і фактично повторює давню позицію Пекіна, за якою «суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути ефективно гарантовані».

Він наголошує на неприйнятності використання ядерної зброї та передбачає, зокрема, створення безпечних умов для атомних електростанцій та гуманітарних коридорів, для евакуації цивільного населення, а також передбачає кроки для забезпечення експорту зерна після того, як блокування Росією українських портів у Чорному морі торік спричинило стрибок світових цін на продовольство.

Одночасно із закликами до відновлення мирних переговорів Китай вважає за необхідне припинити односторонні санкції Заходу проти Росії. У плані також засуджується «менталітет холодної війни», який Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».