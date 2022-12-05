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Білий дім про санкції щодо священиків УПЦ (МП): очікуємо, що дії України відповідатимуть міжнародному законодавству
Сполучені Штати спостерігають за ситуацією навколо Української православної церкви (Московського патріархату) і очікують, що Київ, запроваджуючи санкції до священиків, причетних до російської агресії, дотримається міжнародного законодавства.
Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі.
"Очевидно, ми спостерігаємо за розвитком (ситуації) навколо українських православних церков, пов'язаних з московським патріархатом, і санкцій України проти членів цієї церкви, які вжили кроків на підтримку російської військової агресії. Президент Зеленський наголосив на принципах релігійної свободи, і ми очікуємо, що дії України будуть відповідати міжнародному законодавству, яке захищає свободу релігії або віросповідання", - сказав представник Адміністрації президента США.
Він додав, що ситуація зі "злочинним впливом" Росії всередині України прямо пов'язана з ракетними ударами по цивільному населенню, яке здійснює РФ.
"США лишаються непохитними у нашій підтримці України в час, коли вона потребує свого захисту від Росії, від російської агресії всередині їхньої країни, і звісно, злочинного впливу - все це пов'язано з тим, що ми бачимо сьогодні, десятки нових ракетних ударів проти цивільного населення", - сказав Джон Кірбі.
Напередодні стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки священиків Української православної церкви (Московського патрірхату). Серед них - намісник Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, низка єпископів та митрополітів УПЦ (МП), а також колишній депутат ВР Вадим Новинський.
2 грудня президент Зеленський видав Указ, яким увів в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них. За цим указок парламент має за два місяці внести законопроект, за яким релігійні організації, причетні до Росії, не можуть діяти в Україні.
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- Голос Америки
Встановлення максимальної ціни на російську нафту обмежить здатність Путіна отримувати прибутки - Кірбі
У понеділок в Адміністрації Байдена намагались заспокоїти побоювання, що обмеження ціни на російську нафту може призвести до довгострокових негативних наслідків і завдати шкоди світовій економіці.
США залишають за собою право коригувати ціну в майбутньому, коли обмеження почне запроваджуватися, - координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, якого цитує канал CNN.
«Ми не віримо, що це матиме якийсь довгостроковий вплив на світові ціни на нафту», — сказав Джон Кірбі у спілкуванні з журналістами.
У п'ятницю 27 держав-членів Європейського Союзу обмежили ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, обмеження вступило в дію 5 грудня. У понеділок світові ціни на нафту зросли на 2,6%.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Москва «не визнає жодних цінових обмежень» і попередив, що це «крок до дестабілізації світового енергетичного ринку».
Джон Кірбі заявив, що США вважають, що «це обмеження закріпить знижку на російську нафту», додавши, що Вашингтон «повністю» підтримує обмеження ціни на рівні 60 доларів, оголошене минулого тижня.
Кірбі припустив, що обмеження ціни дозволить країнам «торгуватися за більш високі знижки на російську нафту», але «не має на меті усунення російської нафти з ринку».
«Ми вважаємо, що це допоможе обмежити здатність пана Путіна отримувати прибуток з ринку нафти. Це (обмеження – ред. ГА) також може регулюватися. Це не означає, що ми не можемо повернутися й переглянути його, якщо нам це знадобиться», — сказав він.
Цього ж дня набирає чинності заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти за винятком тієї, що постачається трубопроводами.
Західні країни вважають, що санкції, зокрема, обмеження ціни російської нафти на рівні $60 за барель «не дозволять Росії заробляти на своїй агресивній війні проти України».
Президент України Володимир Зеленський критикував визначену верхню межу для російської нафти, назвавши її надто високою і «комфортною для бюджету терористичної держави».
Росія, яка є другим найбільшим експортером нафти у світі, заявила, що не визнаватиме обмежень і також готова зменшити продаж, щоб тримати ціни на вищому рівні.
В матеріалі використані джерела CNN
Німецькі волонтери у Дюссельдорфі підказують українським біженцям, як отримати допомогу держави та найнеобхідніші речі
У німецькому місті Дюссельдорф створили центр, де тимчасово переміщені особи з України можуть знайти одяг, їжу, психологічну підтримку і класи німецької мови. Фонд Маргарет Бройє Штіфтунг створив український відділ.
До центру приходить чимало українських біженців, які потрапляють у Дюсельдорф. Їх зустрічає донеччанка Марина Шифер, одна із співзасновниць і найактивніших волонтерів українського відділу фонду Маргарет Броє.
На першому поверсі біженці можуть отримати харчі та одяг, розповідає вона.
"У нас кожного тижня, кожного четверга, відбувається роздача харчів зранку, кожну середу ми отримуємо харчі від нашого партнера по фудшерінгу - це така організація, яка збирає їжу з різноманітних супермаркетів, кафе - все те, що може бути з’їдженим, але вже не може бути використаним чи проданим,"– розповідає Марина Шифер, співзасновниця українського відділу фонду.
На другому поверсі - консультаційний кабінет, де допомагають заповнювати заявки на державні програми з пошуку житла, роботи, влаштування дітей в школу чи дитячий садок.
"Наприклад, ті українці, які шукають квартири, у них багато питань про те, якою повинна бути квартира по ціні, квадратурі, щоб за неї сплатила держава, і як її знайти,"– розповідає Марина Шифер, співзасновниця українського відділу фонду.
Тут також надають психологічну підтримку та допомагають у навчанні. Місцеві вчителі безкоштовно навчають українських дітей та дорослих німецькій мові.
"Я вирішила допомогти, тому що вважаю, що кожен повинен допомагати людям, які змушені тікати з країни, де відбувається війна. Дуже важливо, щоб кожен робив те, що може," – розповідає вчительна німецької мови Марія Шаах.
У сусідньому кабінеті проходить групова психологічна консультація.
Тут своїми внутрішніми проблемами діляться підлітки, які через війну змушені були залишити школу і друзів. З ними займається психологиня з України Євгенія Пелипенко.
"Ми говоримо про те, що проживаємо тут, як адаптуємось, говоримо про питання, які актуальні у їхньому віці", – каже Євгенія Пелипенко, психологиня.
Центр Фонду Маргарет Бройє у Дюсельдорфі не лише допомагає переселенцям, а й збирає гуманітарну допомогу для України. Марина Шифер каже, організація допомоги біженцям для неї - справа особиста. Жінка відчула, що таке трагедія війни, на прикладі своєї сім’ї ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тато Марини потрапив у полон до донецьких сепаратистів через свою проукраїнську позицію, і досі перебуває у полоні.
В українському відділі Фонду Маргарет Бройє так багато послуг для біженців, що організація задумується над переїздом у більше приміщення.
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Війна розлучила з мамою. Історія 16-річної української дівчинки з Харкова
Німецьке подружжя стало опікунами 16-річної української дівчинки з Харкова. Діана мусила попрощатись з мамою, яка працює волонтером у Харківському притулку і залишається там аби рятувати тварин із-під завалин. Доньку ж жінка з питань безпеки відправила до Німеччини, до подружжя друзів, захисників тварин, які погодилось стати офіційними тимчасовими опікунами дівчинки.
У цьому котеджі, у маленькому селі неподалік Дюсельдорфа живе родина Бабет та Тім Тервір, з двома синами. У будинку з ними живуть 5 котів та стільки ж собак. На подвір'ї тримають гусей та качок. Віднедавна ця німецька родина прийняла у себе Діану, 16 річну вимушену переселенку з Харкова.
"Я познайомилась з її мамою через порятунок тварин, я відчула її страх за життя доньки. Тому ми не вагаючись погодились її забрати до себе, і я дуже щаслива, що вона в безпеці." – розповідає Бабет Тервір, опікунка Діани.
"Ми прийняли це рішення разом з мамою, тому що дуже довгий час ми були під обстрілами, після вона мені запропонувала, що є варіант поїхати до Німеччини. Спочатку я не хотіла, бо це моя рідна країна, рідне місто, я не хочу її покидати. Та згодом я зрозуміла, що мені буде краще." – розповіла Діана.
Коли почалась війна, Діана вчилась у 10 класі і жила з мамою у рідному Харкові. Її мама, Юлія Криворотько - добре знана волонтерка у місті, яка вже давно працює у Харківському притулку для тварин Animal rescue Kharkiv. З початку війни вона займається евакуацією тварин до більш безпечних місць.
"Коли почалась війна, моя мама не була зі мною. Вона поїхала до Києва 22 лютого, та вона мене попередила, пояснила, що робити, якщо почнеться війна, а її немає. То понад сто днів я перебувала у друзів родини. Це було дуже складно, я завжди з мамою. Бо я звикла, що я приходжу додому, вона там. Вона знає, що після работи я її чекаю. Тут так вийшло, що я сама, треба все робити самостійно. Я пережила це, і мені легше. Я знаю, що це. Але я скучаю. Я дуже сильно її люблю…Вона є дуже хорошою жінкою."– каже Діана.
Діана була під обстрілами 100 днів.
"Її місто зруйноване, її школа розбомблена, її мати на передодвій у Харкові рятує тварин і людей. З першого дня війни все змінилося. Ти втрачаєш своїх друзів, будинки, які ти знаєш, розбиті, школа зруйнована. Мені так шкода її та її маму. Її мама дзвонить щодня і я кажу - “ Будь ласка, приїжджай. Ти також можеш залишитися з нами. Я хочу, щоб ти була у безпеці. Але для неї дуже важливо допомагати. Допомагати людям у Харкові та тваринам", - розповідає Бабет Тервір, опікунка Діани.
Діана, каже, не може не хвилюватись за маму.
"Я знаю як це, перед сном думати, прокинусь я завтра, чи мене вб'є ракета, чи я проснусь під завалами. Але я можу зрозуміти, чому вона не хоче їхати. Бо вона любить свою країну… І це не просто якісь слова… Вона виражає це діями, вона правда любить народ… вона хоче бути корисною.. Вона помагає тваринам, людям.. І я її дуже поважаю. Але в першу чергу вона моя мама…", – каже Діана.
Бабет і Том називають Діану своєю українською донькою, адже мають старшу доньку, яка не живе з ними.
"Спочатку я подумав, що, можливо, тут буде занадто тісно, а потім ми вирішили, що просто не можемо відправити Діану назад. У нас є кімната, не вільна, але ми її звільнити, та й не користуємося нею так часто.", – розповідає Том Тервір, опікун Діани.
"Ми справді справжня сім'я, ми раді мати другу доньку, а вона щаслива мати другу маму. ", – каже Бабет.
Попри чудові відносини з прийомною родиною Діана каже, Німеччина ніколи не замінить рідний дім.
"Я б хотіла отримати освіту і повернутись в Україну. В будь-якому випадку є ціль повернутись. Хочу допомагати своїй країні, своєму місту."
Війна, каже 16-річна дівчина, змінила не лише її довколишній, а, головне, внутрішній світ.
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- Голос Америки
У Білому домі відреагували на нові масовані ракетні удари по Україні
«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», - заявив під час спілкування з журналістами 5 грудня радник зі стратегічних комунікацій Ради безпеки США Джон Кірбі.
Кірбі пообіцяв, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для захисту: «Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги».
Жорстокою стратегією назвала нові ракетні удари Росії по Україні посолка США в Україні Бріджит Брінк.
«Ще більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, які чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії: принести свою війну в кожен український дім. Як сказав держсекретар Блінкен: "Спроба Росії використати зиму як зброю — це варварство", - написала у себе в Твіттері дипломатка.
Вона запевнила, що США і надалі продовжуватимуть підтримувати Україну: «Нашим українським друзям: ми з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка вам потрібна для перемоги».
5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години.
Українські сили протиповітряної оборони змогли збити понад 60 із більш як 70 ракет, запущених Росією вдень 5 грудня. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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