Чи будуть кораблі НАТО супроводжувати судна з українським зерном - коментар Джона Кірбі. Відео

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Водночас, Кірбі заперечив повідомлення ЗМІ, що після виходу Росії із зернової угоди судна з українським збіжжям у Чорному морі можуть супроводжувати кораблі НАТО. Джон Кірбі також заявив, що США зроблять усе можливе, аби допомогти Україні зібрати та дослідити докази воєнних злочинів росіян, аби притягнути Росію до відповідальності. Водночас він не підтвердив і не спростував повідомлення низки американських ЗМІ , що президент США Джо Байден нібито таємно наказав уряду ділитися доказами російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.