Безвідповідально, але типово для Путіна - в Білому домі реагують на заяви президента РФ

В Білому домі відреагували за заяви російського президента Путіна що прозвучали в середу. Путін зокрема оголосив часткову мобілізацію, озвучив плани провести так звані "референдуми" на окупованих Росією територіях України а також звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що "не блефує", коли каже, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".

Такі заяви є "безвідповідальними", але типовими для Путіна, вказали у Білому домі.

"Для ядерної сили так говорити безвідповідально, - але це не є нетиповим для того, що він [Путін] говорив у минулі сім місяців і ми ставимось до цього серйозно. Ми ретельно моніторимо їхню стратегічну позицію, щоб за необхідності, змінити нашу. Ми не побачили ознак такої необхідності", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки США Джон Кірбі.

Озвучені Путіним плани мобілізації Кірбі назвав ознакою того, що Кремлю складно воювати в Україні. Про це Кірбі заявив в інтерв'ю шоу "Добрий ранок, Америко" на каналі ABC в середу.

"Це однозначно ознака, що Путіну складно, і ми це знаємо, - заявив посадовець. - Він зазнав десятків тисяч втрат, у них жахливий бойових дух і згуртованість на полі бою. Проблеми із командуванням і контролем досі не вирішені. Він має проблеми із дезертирством і змушує поранених повертатися до бою, тому для нього це очевидно проблема особового складу. Путін відчуває загрозу, особливо на північному сході та в районі Донбасу".

Кірбі відзначив, що плани озвучені Міністерством оборони Росії про мобілізацію 300 000 резервістів, "це багато - практично вдвічі більше, ніж він надіслав на війну у лютому".

В інтерв'ю німецькій газеті BILD український президент Володимир Зеленський назвав оголошення Путіна про мобілізацію "очікуваним" і заявив, що Кремль і раніше вів приховану мобілізацію, і додав, що Путіну потрібна "мільйонна армія" в Україні, бо російські підрозділи "просто тікають".

Як повідомляв Голос Америки, британський міністр оборони Бен Воллес назвав оголошення Путіна про мобілізацію, визнанням провалу вторгнення Росії до України.

"Те, що президент Путін порушив власну обіцянку не проводити часткову мобілізацію населення а також незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення до України зазнає провалу", - йдеться в заяві. Воллес відзначив, що Путін та його Міноборони надіслало десятки тисяч погано екіпірованих росіян на смерть в Україні.

"Жодні російські погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає країною-ізгоєм у світі", - додав він.

США та низка інших країн засудили спроби Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях.

"Оскільки він [Путін] не може законно забрати ці території, він намагається отримати якусь політичну легітимність, щоб назвати це територією Росії. Це не російська територія. І вона нею не стане навіть у результаті цих фальшивих референдумів, - наголосив Кірбі. - Це українська територія. Немає значення, який фіктивний референдум чи яке голосування вони проведуть. Це українська територія".

Він запевнив - США продовжують надавати України безпекову та фінансову допомогу.