Клімкін в США: Росія прагне будь-що зберегти протекторат на Донбасі

"Наша мета – усунути Росію і ввести міжнародний компонент" на Донбасі, - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю керівнику і головному редактору Української служби «Голосу Америки» Мирославі Ґонґадзе.

Вивести з Донбасу потрібно не тільки "російські війська і російську зброю, але і найманців", - переконаний Клімкін.

​"Логіка дуже проста – мандат миротворчої місії має охоплювати і всю територію Донбасу і неконтрольовану ділянку кордону. Він має служити цілям роззброєння і виведення зброї",​ - наголосив він.

"Це їй, безумовно, не вдасться", - наголосив Клімкін.Україна та міжнародні партнери мають "спільну думку стосовно необхідного мандату миротворчої місії, - запевнив Клімкін в інтерв'ю "Голосу Америки", - а от Росія "намагається міняти тактику і вистрибнути зі всіх форматів, де вона знаходиться, щоб створити враження, що все, що відбувається в Україні – це внутрішній конфлікт".

Наступного року варто очікувати збільшення тиску на Росію

Наступного року міністр очікує посилення міжнародного тиску на Росію шляхом розшриення санкцій та збільшення допомоги Україні в сфері безпеки.

"Санкції США, які мають бути застосовані наступного року, мають бути дуже дієвими", - наголосив він. Клімкін також привітав нещодавнє рішення Канади, яке дозволить "купувати зброю також у Канади".

Варто очікувати більш рішучого стримування Росії і від країн ЄС. "В ЄС починають розуміти, що потрібні інші кроки, через те, що Росія веде війну не тільки проти України, але проти інституцій ЄС. Іспанія, Голландія, Великобританія та Німеччина все більше говорять про те, що така ситуація є неприйнятною. Наступного року варто очікувати збільшення тиску на Росію", - наголосив Клімкін

Клімкін, однак, не покладає великих надій на збільшення ефективності Мінського формату: "Справа не в форматі, - переконаний Клімкін, - ми постійно працюємо з Німеччиною і Францією. Постійно працюємо зі Сполученими Штатами і від того, що ми щось перемістимо на столі – суть не міняється.

А суть полягає в тому, що Росія хоче залишити свій протекторат на Донбасі будь-яким чином і поки вона від цього не відмовиться, ніякого прогресу вперед не буде".

Вугілля вивозиться (з Донбасу - Г.А.) контрабандою, потім мішається з російським вугіллям і його намагаються вивозити під маркою Росії. Це – чорні і сірі схеми

Фактично, Донбас зараз перебуває під "гібридною окупацією", - вважає Клімкін. Правовий статус Донбасу має визначити закон про окуповані території Донбасу. "Але, фактично і в нашому і в міжнародному правовому полі Донбас розглядається як окупована територія", - наголосив головний дипломат України.

Через окупацію, регіон потерпає від гуманітарної та екологічної катастрофи.

Люди змушені не жити, а "виживати" на Донбасі, там "немає жодного контролю і за шахтами, які заповнюються водою. Вугілля вивозиться контрабандою, потім мішається з російським вугіллям і його намагаються вивозити під маркою Росії. Це – чорні і сірі схеми", - наголосив Клімкін.

"Якщо не працювати далі, якщо не допомагати і не забезпечити доступ і міжнародних гуманітарних організацій і повноцінний доступ Червоного хреста, то ситуація буде набагато складнішою", - зазначив дипломат.

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