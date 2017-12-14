Час-Тайм: Спецзаява речниці Держдепу з приводу ситуації на Донбасі

В ефірі Час-Тайм. Речниця Держдепу США закликала Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських цивільних об'єктів. Вашингтон солідарний із Україною у питаннях російської агресії, гуманітарної катастрофи на Донбасі та виконанні Мінських угод – інтерв'ю з Іриною Геращенко. Адміністрація Трампа демонструє, що не піде на компроміси з Росією у питанні суверенітету України – екс-високопосадовець Пентагону Евелін Фаркас. У США проходять допрем’єрні покази документальної стрічки "МІФ" про Василя Сліпака.