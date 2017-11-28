"Ключовий тиждень для Трампа" - ЗМІ про податкову реформу в США

Сенат може вже цього тижня ухвалити проект податкової реформи, ініційованої президентом Трампом. Це – ключовий тиждень для президента США, і його податковий план може вирішити чи завершить він свій перший рік значним досягненням в законодавчій сфері, пише Bloomberg.

Республіканцям, які наразі контролюють обидві палати Конгресу, потрібна перемога перед виборами в Конгрес, після того, як вони зазнали невдачі з медичною реформою, покликаною скасувати Obamacare, пише The Hill.

"Ми працюємо дуже конструктивно", - сказав сенатор Коркер журналістам, хоча і визнав, що, можливо, голосуватиме проти закону, повідомляє Reuters.

Законопроект, що наразі розглядається в Сенаті, планує скоротити податок на підприємства з 35% до 20% через один рік і послабить оподаткування доходів, отриманих за кордоном.

Аналіз, проведений Конгресом, показав, що цей новий закон може збільшити дефіцит федерального бюджету на 1,4 трильйона доларів за перші десять років. А республіканці переконані, що зниження оподаткування стимулюватиме достатнє зростання економіки, що компенсує дефіцит.

Найбільше суперечок точиться навколо змін, внесених до сенатського законопроекту нещодавно, які в основному стосуються пільгових умов для оподаткування партнерств та компаній з обмеженою відповідальністю. Критики вказують, що ці зміни можуть бути сприятливими для компаній Трампа, який має інвестиції у близько 500 підприємствах та партнерствах. Вже традиційним для суперечок в Конгресі є питання навколо Obamacare.

"Головним пріоритетом президента є зниження податків для середнього класу і поновлення конкурентоспроможності нашого бізнесу, що запустить нашу економіку", - оголосив Радж Шах, заступник прес-секретаря Білого дому, повідомляє The Hill.

Дивіться також: Меланія Трамп розробила дизайн цьогорічного Різдвяного декору у Білому домі. Відео