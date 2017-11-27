Час-Тайм. Українська тема активно обговорюється в медіа у США

В ефірі Час-Тайм.Українська тема активно обговорюється в американських медіа. Курт Волкер в інтерв’ю «Глобал Політико»: Росіяни розмірковують чи варто їм завершити конфлікт у східній Україні та вивчають стратегії виходу, але вони ще не прийняли такого рішення. Податкова реформа у США: В очікуванні менших податків компанії уже переносять у США свої штаб-квартири та виробництва. Після 14-річної перерви у китайських супермаркетах з’явилась американська м’ясна продукція. Каліфорнія переживає найбільший у США спалах гепатиту А з 1996 року. Білий дім вже готується до Різдва.