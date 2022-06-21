Світ поволі прокидається, починає розуміти небезпеку російського війська - інтерв'ю з братами Кличко 

18-го червня мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам'ять про громадського активіста та військового ЗСУ Романа Ратушного. Хлопець загинув 9-го червня у віці 24-х років в бою під містом Ізюм, в російсько-українській війні.

Також мер української столиці зазначив, що київська влада підтримує перейменування однієї з вулиць міста на честь Романа Ратушного. Йдеться про вулицю Волгоградську, що в Солом'янському районі. За словами очільника української столиці, нині в Києві ведуться великі роботи із реконструкції зруйнованих російськими військовими будинків.

Ця брехня російської пропаганди про так звану «спецоперацію» проти військових у нашому рідному місті зруйнувала понад 220 багатоповерхових будинків, де жили мирні люди. Все сказане російською пропагандою - це брехня. Ми зараз робимо реконструкцію, і наш головний пріоритет – це завершити до настання холодів. Тому що людям потрібно повертатися у свої домівки.

Про те, яка нині безпекова, економічна та інфраструктурна ситуація в столиці, у міського голови Віталія Кличка та його брата Володимира розпитала Мирослава Ґонґадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі.

Мирослава Ґонґадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі: Віталію, ви нині намагаєтесь відбудувати Київ. Як рухаються справи у цьому напрямку?

Віталій Кличко, мер Києва та колишній професійний боксер: Ми бачимо наслідки цієї війни. Ця брехня російської пропаганди про так звану «спецоперацію» проти військових у нашому рідному місті зруйнувала понад 220 багатоповерхових будинків, де жили мирні люди.

Будівля позаду мене також стала мішенню. Після цього обстрілу загинули чотири людини. Все сказане російською пропагандою - це брехня. Ми зараз робимо реконструкцію, і наш головний пріоритет – це завершити все до настання холодів. Тому що людям потрібно повертатися у свої домівки.

Тому ми зараз вкладаємо великі гроші у реконструкцію цієї будівлі. Загальна конструкція стабільна, і це дає нам можливість якнайшвидше відбудувати сам будинок. Ми зустрічаємося з людьми, які живуть у цьому будинку. Вони хочуть знати, коли зможуть повернутися додому.

І головне питання кожного українця – коли закінчиться ця війна? На жаль, на друге запитання я не маю відповіді. Тільки одна людина в цьому світі - той, хто розпочав цю війну - має відповідь, коли вона припиниться. Цей чоловік сидить у Кремлі, в Москві. І він хворий, він точно нездоровий, тому що розпочати цю безглузду війну в Європі, найбільшу війну після Другої світової, таке рішення не могла ухвалити здорова людина.

МҐ: Ви сказали, що вкладаєте багато грошей у відбудову міста, але економіка в Україні зараз дуже слабка. Західна спільнота стверджує, що намагається допомогти. Чи відчуваєте ви цю допомогу?

ВК: Насамперед я хотів би подякувати усім, хто підтримує Україну, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність, за територіальну цілісність, за наші спільні цінності. Бо причиною цієї безглуздої війни є бажання українців бути частиною демократичного світу, європейської родини.

Причиною цієї безглуздої війни є бажання українців бути частиною демократичного світу, європейської родини. Але в Москві наше бажання не прийняли. Вони хочуть відновити Радянську імперію. Ми були в СРСР і не хочемо повертатися. Це причина цієї війни. Це повинні розуміти всі.

Але в Москві наше бажання не прийняли. Вони хочуть відновити радянську імперію. Ми були в СРСР, і не хочемо повертатися. Це причина цієї війни. Це повинні розуміти всі.

І нам потрібна допомога. Зараз економіка нашої країни повністю зруйнована, інфраструктура зруйнована, багато будівель зруйновано. І саме тому нам потрібна допомога. Нам потрібна підтримка країн, які можуть допомогти прямо зараз. Нам потрібна політична допомога, нам потрібна економічна допомога, нам потрібна оборонна зброя.

Коли нам стане достатньо цієї допомоги? Якщо війну буде зупинено, можна буде казати, що вже достатньо. Але зараз нам потрібна допомога. І це наш перший пріоритет.

По-друге, ми не знаємо, скільки триватиме ця безглузда війна. І тому ми готові до боротьби. У мене є одне звернення до усіх – ми захищаємо не тільки наше місто і свою країну, не тільки наші сім’ї та наших дітей, ми захищаємо кожного з вас на Заході. Бо ми не знаємо, як далеко зайдуть росіяни. А вони підуть так далеко, як ми їм дозволимо.

МҐ: Зараз багато розмов ведеться про мирні переговори, про мирні зусилля. Що для вас означають такі мирні перемовини з Росією? І яким ви бачите кінець цієї війни?

ВК: Я не знаю, про що вони говорять. Про який компроміс можна говорити, які компромісні рішення? Тільки коли останній російський солдат покине Україну, ми могли б говорити про якийсь компроміс. Наразі у нас є лише один вихід – захистити свою країну і вигнати з України кожного агресора. І лише після цього можна говорити про якийсь мир. ​

Брат київського мера, боксер Володимир Кличко 10-го червня цього року був офіційно включений до Міжнародної зали боксерської слави. Втім, він не приєднався до офіційної церемонії, що відбулась в містечку Канастота, штат Нью-Йорк, США. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі опублікував звернення на своїй сторінці у Twitter, в якому зазначив, що через війну, яку розпочала РФ в Україні, він не зміг особисто відвідати захід.

Раніше Володимир Кличко повідомляв, що хоче повернутися в професійний бокс, щоб побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років. Однак плани Володимира зруйнувало повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Українець повернувся до столиці та вступив у місцеву терооборону.

Мирослава Ґонґадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі: Володимире, ви - тут, в столиці, від початку війни. Чому ви вирішили повернутися до Києва?

Володимир Кличко, український професійний боксер, колишній чемпіон у важкій вазі (WBA, IBF, WBO, IBO): Питання не лише в поверненні в Київ. Питання - у жахливій війні, якої не повинно бути. Це про відчуття обов’язку, я би назвав це так. І я вірю, що усі українці, чоловіки та жінки, відчувають цей поклик.

Ви просто відчуваєте, де ви повинні зараз бути. І усі ми поділяємо зараз одне й те саме відчуття. Це досить очевидно для мене. Ви просто відстоюєте своє право жити та робити вільний вибір. І я думаю, що це значною мірою відображає, мабуть, усіх людей в Україні.

Ми захищаємо наше право жити, щоб обирати, як нам жити. І це те, що ми робимо з 2014 року, з моменту фактичного вторгнення Росії в Україну. Ось скільки триває ця війна. Демократичному світу були потрібні ці вісім років для пробудження. На жаль, це те, з чим ми стикаємося.

МҐ: Ви згадали «відчуття обов’язку». Яким ви бачите свій обов’язок тут?

Володимир Кличко: У нас були різні етапи війни від першого дня. Зараз російські військові не знаходяться на околицях Києва, як це було напочатку, і ми робимо все можливе, щоб їхнє вторгнення в цей регіон не повторилося. Ми робимо усе для того, щоб російські війська не повернулися, а вони точно планують це зробити.

Я починав у складі територіальної оборони, куди я вступив. Також я маю можливість підтримувати різні ініціативи, чи то в гуманітарній галузі, чи у фінансовій та в будь-яких інших сферах, використовуючи свої зв’язки, свою мережу контактів у так званому “вільному світі”. І це дуже важливо для оборони нашої країни.

Я - не політик, у мене за спиною немає політичної посади. Але я виїхав з України 1-го березня у складі української делегації, де я зустрівся з усіма ключовими політиками Німеччини, щоб переконатися, що Німеччина продовжує нас підтримувати.

А ми знаємо, що Німеччина – це економічне серце Європи. Надзвичайно важливо, щоб німці як суспільство та і держава були об’єднані єдиним фронтом проти російської агресії та війни, яка досі триває в Україні.

МҐ: Як ви ставитесь до підтримки України у світі та розуміння міжнародною спільнотою цієї війни? Чи розуміють вони, що відбувається в Україні?

Володимир Кличко: Я бачу це як еволюцію. Навіть у війни є еволюція. Нічого не може статися за один день, на усе потрібен час. На щастя і водночас, на жаль.

На наше щастя, ця війна не завершилась за три дні. Російські військові за три дні не захопили нашу столицю та всю Україну. І хоч нам потрібна підтримка просто зараз, я розумію, що потрібен час, щоб міжнародна спільнота прокинулась, щоб зрозуміла, що ця війна – це лише початок.

Якщо ми не зупинимо російських військових тут, це буде лише початок. Вони постукають у двері до інших народів, одразу після захоплення та підкорення України. У разі, якщо це станеться. І це має бути очевидним.

Поволі світ прокидається. Поступово люди починають розуміти. Уряди починають розуміти небезпеку, яка загрожує їхньому вільному світу, який поки що функціонує. На жаль, для цього потрібен час, але я, безумовно, бачу еволюцію цього процесу.

МҐ: Яким ви бачите кінець цієї війни і як довго вона триватиме?

Володимир Кличко: Важливо, щоб російські військові, а в даному випадку це армія Путіна (адже він - командир, який розпочав цю війну), важливо, щоб російські військові залишили територію України. Без винятків. Це і є наша мета, це і є наша ідея, це те, за що ми боремося. Ми захищаємо наше право жити, щоб обирати, як нам жити. І це те, що ми робимо з 2014 року, з моменту фактичного вторгнення Росії в Україну. Ось скільки триває ця війна.

Демократичному світу були потрібні ці вісім років для пробудження. На жаль, це те, з чим ми стикаємося. Нам зараз потрібно звільнити наші землі. І саме за це ми боремося.

МҐ: Конкретно президент Макрон та інші європейські лідери говорять про мирне рішення. Як ви бачите можливість так званої мирної угоди?

Володимир Кличко: Я вважаю, що ці питання мають бути адресовані російській стороні. Ми - не ті, хто це розпочав цю війну, і не варто це адресувати ці питання нам. Це наш дім. І наш дім має бути вільним від загарбників.

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