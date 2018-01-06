Трамп називає себе «стабільним генієм», відкидаючи звинувачення автора скандальної книги про нього

Президент США Дональд Трамп відхилив звинувачення автора книжки Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» в тому, що він психічно непридатний для роботи, і сказав, що його послужний список показав, що він «дуже стабільний геній».

Майкл Вулфф, який отримав надзвичайно широкий доступ до Білого дому протягом першого року роботи Трампа, заявив, просуваючи свою нову книжку, що Трамп непридатний для президентства.

Трамп у серії ранкових повідомлень у Twitter заявив, що його демократичні критики та американські новинні ЗМІ піднімають «стару грамоту Рональда Рейґана та кричать про психічну стабільність та інтелект», оскільки вони не змогли скинути його іншим способом.

Рейґан, республіканець, який був президентом США у 1981-1989 роках, був діагностований хворобою Альцгеймера в 1994 році і помер у 2004 році.

«Насправді, протягом усього мого життя, мої два найбільші активи були психічна стабільність і те, що я був, як, правді, розумним», – сказав Трамп.

«Я пройшов від ВЕЛИКОГО успішного бізнесмена, до топової телезірки... до президента Сполучених Штатів (у моїй першій спробі). Я думаю, що це кваліфікується не як розумний, але геній ... і дуже стабільний геній у цьому!»

Трамп виголосив коментарі з Кемп-Девіда, штат Мериленд, де він зустрічався з республіканськими лідерами Конгресу з приводу їхнього законодавчих планів на цей рік.

Книга Вулффа стала ще одним потрясінням для системи Трампа та його головних помічників, як тільки він починає свій другий рік на посаді.

Вулфф заявив радіо BBC в інтерв'ю в суботу, що він вважає, що Трамп непридатний для роботи.

Він повідомив NBC News у п'ятницю, що співробітники Білого дому навколо Трампа ставляться до нього як до дитини.

«Один опис, який дав кожен, який всі мають спільний – всі вони кажуть, що він схожий на дитину, – сказав Вулфф. – І що вони мають на увазі під цим, це те, що він потребує негайного задоволення. Це все про нього».

«Ця людина не читає, не слухає. Він схожий на пінбол, просто стріляючи з боків».

Трамп повинен пройти медичний огляд 12 січня, уперше за час його президентства.

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