У США повірили у "спецканал" Білого дому з горилами для Трампа

Гумористичний пасаж замаскований під уривок із щойно оприлюдненої книжки про президентство Трампа отримав вірусну популярність у Twitter. Під виглядом уривку із хітової нової книжки Майкла Вулффа "Вогонь і лють: у Білому домі Трампа" автор оприлюднив інформацію про те, що після перемоги на виборах президента США Трамп вимагав і домігся створення Білим домом цілодобового каналу присвяченого горилам.

За 17 годин повідомлення створене невідомим автором отримало понад 15 000 ретвітів та 48 000 вподобань.

У свій перший день у Білому домі, президент Трамп поскаржився, що телевізор у його спальні зламаний, бо на ньому не було "каналу про горил

На тлі численних закидів на адресу президента Трампа, якого критики активно змальовують, як самозакохану та неврівноважену людину, даний опис деякі сприйняли, як правду.

"Овва! Цей уривок із книжки Вулффа - шокуюче вікно у мозок Трампа:

"У свій перший день у Білому домі, президент Трамп поскаржився, що телевізор у його спальні зламаний, бо на ньому не було "каналу про горил". Трамп, здавалося, був переконаний в існуванні каналу, який цілодобово показував горил.

Я вигадав нісенітницю про Трампа, але люди повірили у неї, і я став частиною проблеми

Щоб догодити Трампу, співробітники Білого дому зліпили до купи кілька документальних стрічок про горил, який транслювався до спальні Трампа із нашвидкоруч зібраної телевізійної вежі на галявині перед Білим домом. Але Трамп все одно був незадоволений і жалівся, що "горили не б'ються".

Після цього співробітники Білого дому вирізали усе відео, де горили не билися. Президент був задоволений кінцевим продуктом. "У певні дні він дивився цей канал по 17 годин поспіль", - розповіло мені джерело, "Він стає перед телевізором на коліна, майже притуляється обличчям до екрану і починає підбадьорювати горил, кажучи щось на кшталт "добре ти тому іншому вмазав". Я думаю, він вважає, що горили його чують", - йдеться у вірусному повідомленні.

Вигаданому тексту про дивакуватість повірили стільки людей, що приголомшений автор твіта зрештою навіть змінив своє ім'я на "Канал з горилами це жарт".

"Я вигадав нісенітницю про Трампа, але люди повірили у неї, і я став частиною проблеми", - також написав автор.

У п'ятницю у США найдійшла у продаж книжка Майкла Вулффа "Вогонь у лють: у Білому домі Трампа", яка опинилась у центрі скандалу ще до публікації після того, як ЗМІ оприлюднили деякі уривки із книжки. Включно із критикою на адресу родини президента з боку колишнього його радника Стіва Беннона. Після оприлюднення уривків Трампа нещадно розкритикував Беннона.

"Спецканал з горилами" показав наскільки люди готові вірити будь-якій вигадці, спрямованій проти Трампа, а їх наступні виправдання ще смішніші

У президента США також намагались припинити публікацію книги. Газета The Washington Post у четвер повідомила, що адвокати Трампа відправили листа видавництву Henry Holt & Company з вимогою не публікувати книжку, і вибачитися перед президентом.

Популярність вигадки про Трампа та горил підштовхнула багатьох оглядачів до невтішних висновників про довірливість критиків Трампа до будь-якої інформації, яка підіграє їх страхам або упередженням.

"Спецканал з горилами" показав, наскільки люди готові вірити будь-якій вигадці, спрямованій проти Трампа, а їх наступні виправдання ще смішніші", - твітує один із коментаторів.

"Хтось... пожартував, що Трамп дивиться спецканал про горил, який створили, щоб відволікати його протягом дня, і люди в це реально повірили. Це синдром одержимості Трампом", - пише журналіст Ян Майлс Чонг.

У "розводку" повірили навіть авторитетні журналісти та експерти: Шаді Гамід з дослідницького центру Brookings Institution, медійник Скотт Дворкін, який активно критикує Трампа та ін.

Одним із тих, хто повірив у нісенітницю став Ерік Ґарланд, один із активних та дуже плідних медійників-прихильників ідеї про змову виборчого штабу Трампа із Кремлем. Деякі вважають, що саме Ґарланд став автором жарту про "спецканал".

Як би там не було Ґарланд зумів пожартувати над власною довірливістю.

"Дорогі телевізійники. Я би дивився канал про горил цілодобово", - твітнув Ґарланд.

На визнання своєї помилки даний медійник також змінив свої біографічні дані у Twitter на "виконавчий директор цілодобового каналу про горил".

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