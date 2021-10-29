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Україна, США та ще 16 країн засудили «посилення переслідувань» журналістів у Росії

Фото: Поліція затримує учасницю протесту за свободу ЗМІ, Москва, серпень 2021 року

Група «Коаліція за свободу засобів інформації», яка складається з 18 країн, висловила «глибоке занепокоєння» щодо того, що російський уряд «посилює переслідування незалежних журналістів та засобів інформації».

У заяві йдеться, що «свобода ЗМІ є життєво важливою для ефективного функціонування вільних і відкритих суспільств і є важливою для захисту прав людини та основних свобод». Російську владу автори заяви звинувачують у дедалі більших репресіях проти незалежних засобів інформації, груп громадянського суспільства, правозахисників та інших людей через використання закону про «небажаних» осіб чи групи, а також закон про так званих «іноземних агентів».

Заяву, опубліковану 28 жовтня, підписали США, Велика Британія, Україна та Північна Македонія, а також Австралія, Канада, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Словаччина та Словенія.

Передрук з "Радіо Свобода"

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