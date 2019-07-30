“Я був блогером ще до того, як Facebook вас зробив кріпаками”, - Тарас Шевченко "завів" свій Instagram

В Instagram з’явилась сторінка "Тараса Григоровича Шевченка". На ній чоловік, схожий на українського поета, публікує фотографії та відео, а також знімає Instagram-історії про життя Кобзаря в сучасному Києві.

Перший допис в ньому з’явився 23 липня. Це відео, зняте начебто на Чернечій горі в Каневі – місці, де похований Шевченко. На ньому Кобзар нібито з’являється у повітрі, знаходить чужий смартфон і каже: “Ти диви! Поховали, де просив!”

Всі наступні дописи – про те, як Тарас Шевченко знайомиться із сучасним життям у Києві. Він відвідує магазини одягу, публікує селфі, їсть суші, гуляє Майданом Незалежності та намагається зрозуміти, як працює ескалатор у метро. “Я був інстаблогером ще задовго до того, як Facebook всіх вас зробив кріпаками”, – пише Кобзар.

Крім того, Шевченко коментує актуальні для України події. Зокрема, захоплення українських моряків, річницю хрещення Русі, вибори у Верховну Раду тощо. Позуючи поруч із зображенням запорізького козака в одному з підземних переходів Києва, чоловік пише: “У мене питання. Як його нащадки у славетному Запоріжжі могли масово проголосувати за кума царя?”

​За тиждень на профіль підписалось понад 2300 людей. Ми поспілкувались із віртуальним “Тарасом Шевченком”. За його словами, – повернувся, бо зараз потрібен Україні як ніколи.

“Я воскрес, бо зараз я потрібен Батьківщині більше, ніж на небесах. Там тільки преферанс з Котляревським та Лесині пікніки, а тут твориться історія нашої держави. В цей складний переломний момент, коли українцям треба слово Кобзаря, мене підтримує тільки любов народна та новітні технології. Уявляю, скільки дерев зберігають ці ваші комп‘ютери! Мені на один вірш треба було осоку зрубать!”, – сказав “Кобзар”.

Щодо мети створення такого профілю в Instagram, “Шевченко” відповів так: “Я повернувся, щоб відкрити очі людям на хід речей та змусити мислити критично. За 150 років у вас стільки всього трапилось, що мені треба час, щоб все збагнути. І вам теж. Дивіться на все під різними кутами і тоді формуйте свою думку. Це моя порада та моя місія. Мета в мене завжди одна: щоб не було супостата на своїй рідній землі, щоб молодь українська любила неньку, читала не лише Кобзар, а і Семенка. Який там мене не любив, але я почитав і скажу вам – це вогонь. Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь й свого не цурайтесь”.

Автори проекту зберігають анонімність і не розкривають своїх особистостей. Про деталі проекту вони також поки що не хочуть говорити.

“Тарас Григорович – легендарний український діяч. І його легенда в тому, що він справжній, живий. Саме тут і зараз. І сам веде свою сторінку в Інстаграмі. Він наш літературний батько. Тому ніхто не може замість нього писати і впливати на нього. Шевченко – це символ. І ми би хотіли зберегти його автентичніть. Віртуальний Тарас Григорович такий, яким би він міг бути в 2019 році”, – відповіли Голосу Америки автори проекту.

Нагадаємо, в травні в Instragram набув популярності профіль "Історії Єви". Його вели від імені єврейської дівчинки Єви Гейман, яка постраждала від Голокосту. В ньому дівчинка вела віртуальний відеощоденник про переслідування євреїв у Східній Європі нацистами на початку ХХ століття.

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