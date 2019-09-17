"Не прокатить". Контакти команди Зеленського з Коломойським прокоментували західні експерти, оглядачі

Контакти Зеленського та його команди з Коломойським і повідомлення про буцімто спроби вирішити ситуацію навколо "Приватбанку" з суперечливим бізнесменом завдають шкоди ставленню до України. На це вказуює низка міжнародних оглядачів та експертів.

Зеленському необхідно зберігати видимість боротьби з олігархами

"Зеленському необхідно зберігати видимість боротьби з олігархами; публічні появи Коломойського минулого тижня не сприяють іміджу президента, який обіцяв однакове ставлення до всіх", - пише оглядач аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг, яка звертає увагу на зустріч Зеленського з Коломойським 10-го вересня та появу бізнесмена на саміті YES у Києві.

"Виникають питання щодо поспіху із проштовхування законів через Раду та стосунки Зеленського з олігархом Коломойським", - твітує екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.



Увагу до взаємин між Зеленським та Коломойським привернула інформація у ЗМІ про переговори між президентом та його командою і Ігорем Коломойським. Зокрема видання Financial Times повідомило, що сторони контактують з метою вирішити ситуацію навколо "Приватбанку".

"Це схоже на жахливий конфлікт інтересів і підірве довіру інвесторів", - коментує повідомлення ЗМІ про переговори між владою та Коломойським щодо "Приватбанку" американський експерт Ерік Гонц.

"Це не прокатить з МВФ, які і підштовхували до націоналізації "Приватбанку", - твітує британський економіст Тімоті Еш.

Стурбованість з приводу буцімто переговорів між владою України та Коломойським висловили і в Американській торговельній палаті в Україні.

"Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи ", - йдеться у заяві організації.

Зеленський зробив кілька призначень та заяв, які сподобались прихильникам реформ. Якщо ж він піде на угоду з Коломойським - чимало людей побачать у цьому підтвердження того, що він "людина Коломойського



Видання Financial Times написало, що за словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, президент України Володимир Зеленський прагне вирішити з бізнесменом Ігорем Коломойським ситуацію навколо "Приватбанку".

"Я цілком переконаний, що тепер ми маємо сфокусуватись на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення одне одного. Тож я дуже позитивно налаштований щодо риторики, яка спрямована на пошук компромісу", - навели слова Гончарука у Financial Times.

У вівторок прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зробив заяву, що "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде".

"Уникаючи подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: Жодних перемовин уряд ні з ким не веде. Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приват Банку (зокрема перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку)", - відзначив прем'єр-міністр України у Twitter.

В уряді України також заявили, що інформація у матеріалі Financial Times, "не відповідає принципам об’єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації".

"Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем'єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання", - заявили у прес-службі прем'єр-міністра.

Між тим численні оглядачі уважно стежать за ситуацією із "Приватбанком" та взаєминами між Коломойським та Зеленським. Очевидно, що повідомлення Financial Times просто наклалось на загальне занепокоєння з даного приводу.

Ситуація навколо "Приватбанку" стане лакмусовцим папірцем для Зеленського - вважає Джона Фішер, кореспондент Бі-Бі-Сі у Києві.

"Зеленський зробив кілька призначень та заяв, які сподобались прихильникам реформ. Якщо ж він піде на угоду з Коломойським - чимало людей побачать у цьому підтвердження того, що він "людина Коломойського", - пише Фішер.

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