Що саме закидають Коломойському у позові у США? Схема “Оптіма”

Наприкінці травня державний “Приватбанк” подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Court of Chancery). За даними журналістів, з цього ж приводу почало розслідування ФБР. Підприємців підозрюють у привласненні майже 623 мільйонів доларів США, які вони начебто вивели із рахунків “Приватбанку” через шахрайську схему з назвою “Оптіма”. Голос Америки прочитав 104 сторінки позову - у ньому йдеться про ймовірні деталі схем, прізвища закордонних партнерів, суми грошей, та на що їх було витрачено.

Канцлерський суд штату Делавер, як відзначає сайт установи, займається "диспутами щодо внутрішніх справ корпорацій зареєстрованих у штаті та іншими бізнес установами".

Наголошуємо: текст судового позову є позицією “Приватбанку”. Ігор Коломойський всі звинувачення відкидає. Факти правопорушень має встановити суд

Партнери Коломойського

Окрім українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, позов подали проти ще трьох осіб та компаній. Це Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лейбер - американські партнери українських бізнесменів, які очолюють компанії групи “Оптіма”. Усі вони проживають зараз у Маямі. Що відомо про цих людей додатково?

Мордехай Корф - американський партнер Коломойського, співвласник компаній Optima Acquisitions, Optima Ventures, Optima International та низки інших інвестиційних компаній та компаній з нерухомості з групи “Оптіма”. Також він є або був керівником декількох металургійних заводів у США. Крім цього, він є акціонером філії “Приватбанку” у Латвії.

Хаїм Шохет - брат дружини Корфа, молодий бізнесмен, який керуває Optima Ventures - фірмрю, якій належить найбільше нерухомості в місті Клівленд. В 2012 році місцеві медіа писали про нього як про “найважливішого хлопця в місті, про якого ви раніше не чули”. На той момент йому було 25.

Уріель Цві Лейбер - з 2010 року член наглядової ради “Укрнафти”, разом з Корфом є співвласником компаній з групи “Оптіма”. З 90-тих вів паливний бізнес в Україні.

За словами позивачів, Корф, Шохет і Лейбер за свою участь у схемах Коломойського і Боголюбова “були щедро винагороджені і наділені правами власності в низці компаній, що належали українським олігархам”

Всі вони були так чи інакше дотичні до керівництва двадцятьма компаніями в США, які фігурують в позові. За словами позивачів, Корф, Шохет і Лейбер за свою участь у схемах Коломойського і Боголюбова “були щедро винагороджені і наділені правами власності в низці компаній, що належали українським олігархам”.

Суть звинувачень

Ми звернулись в ФБР із запитом щодо розслідування - там відповіли, що не коментують ведення справ.

Втім, у позові Коломойського, Боголюбова та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйонів доларів США, які належали вкладникам “Приватбанку” в Україні. В позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії “Приватбанку” на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших.

В позові стверджується, що завдяки шахрайству Коломойський і Боголюбов стали найбільшими власниками нерухомості в Клівленді, Огайо. Журналісти “Схем” опублікували фотографії об’єктів, які згідно з позовом, належать Коломойському і Боголюбову.

Згідно з позовом, відмивання відбувалось протягом десятьох років, з 2006 по 2016 - до моменту націоналізації “Приватбанку”. Загальна сума, яка нібито надійшла на кіпрські рахунки за цей період - 470 мільярдів доларів США. Це майже 13 річних бюджетів України і вдвічі більше за ВВП Кіпру за цей самий період. Однак варто розуміти, що ці гроші - сукупна сума операцій, а не сума виведених грошей “у сухому залишку”. Щоб краще розібратись, позивачі розповідають, як працювала схема.

Схема “Оптіма”

У позові йдеться, що відмивання коштів відбувалося у чотири етапи

Позов говорить про кілька етапів відмивання коштів.

Перший етап: українські фірми, які належали Коломойському та Боголюбову, оформляли в “Приватбанку” мільйонні позики в доларах. Їх виписували на підставні цілі - здебільшого в документах вказували “фінансування поточної бізнес-діяльності”.

Другий етап: повну суму частинами пересилали фіктивним фірмам у Кіпрі, які мали рахунки в кіпрській філії “Приватбанку”. Позивачі стверджують, що від моменту отримання грошей в Україні до їхнього переказу в Кіпр інколи проходили лічені хвилини. Загалом було 52 такі фірми - через рахунки цих компаній проходили мільйонні транзакції, але в дійсності вони не мали ні активів, ні працівників, і не вели жодного бізнесу.

Всю необхідну документацію для них забезпечували здебільшого дві юридичні контори: Marangos & Hadjipapa та Andreas Sofocleous & Co. Щоб полегшити процес, вони призначали керівниками “відмивальних” фірм своїх працівників. Кінцевими бенефіціарами були Коломойський і Боголюбов.

Третій етап: гроші з Кіпру переказували на рахунки довірених осіб Коломойського і Боголюбова у США. Метою переказів у документах вказували здебільшого загальне фінансування корпорацій, або інші цілі, які б не викликали підозр. Своєю чергою, отримувачі коштів інвестували їх у нерухомість та металургійні заводи в США.

Четвертий етап: після інвестування відмитих коштів потрібно було повернути позики. Або створити видимість, що їх погашено. Текст позову стверджує, що для цього Коломойський оформлював нові позики в “Приватбанку”, проте вже на інші фірми. Гроші знову проводили через Кіпр, аби приховати їхнє походження, і після цього виплачували ними старі заборгованості. На папері кошти банку повертали, але по факту робили це за рахунок самого ж банку - а точніше, його вкладників. За словами позивачів, ця схема тривала роками, щоразу збільшуючи кредитну діру “Приватбанку”.

Американська нерухомість

У позові проти Коломойського і Боголюбова наводять деякі приклади втілення схеми.

Деякі приклади втілення схеми, яку описує позивач

В березні 2011 року чотири компанії, основним акціонером яких був Ігор Коломойський - Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат, а також Нікопольський, Запорізький та Стахановський заводи феросплавів - взяли в “Приватбанку” позики на 187 мільйонів доларів. За документами - на “поточне фінансування діяльності”. Протягом п’яти годин цю суму по частинах перевели на рахунки семи кіпрських компаній Коломойського і Боголюбова.

Після цього отримані 187 мільйонів + додаткові 1,1 мільйона доларів переказали компанії Optima Group в США, якою керували Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер. На ці гроші придбали компанію CC Metals and Alloys в Кентуккі - найбільшого виробника і постачальника феросиліцію для сталеварів у США. Після придбання компанію очолив Мордехай Корф.

Інший приклад з позову: в серпні 2008 року ТОВ “Авіас” та ТОВ “Аквалайф” взяли позики в “Приватбанку” на суми 60 і 46,5 мільйонів доларів. Гроші перевели 63 частинами на рахунки фіктивних компаній у Кіпрі. Через декілька годин 16,5 мільйонів доларів перевели в США, де від імені компанії Optima International придбали колишній кампус компанії Motorola в штаті Іллінойс площею майже 14 гектарів.

Раніше в інтерв’ю BBC Ігор Коломойський сказав: "це все - один великий фейк"

Позиція Коломойського

Сам Коломойський багато не коментував з приводу позову в США та розслідування ФБР проти нього. Раніше в інтерв’ю BBC він сказав: “це все - один великий фейк. Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Адвокат бізнесмена у США в коментарі виданню Daily Beast відповів так: “Пан Коломойський категорично заперечує те, що він відмивав які-небудь кошти до Сполучених Штатів, крапка. Він бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що він був на межі краху. Ця інформація виявилась неправдивою”.

Після публікації тексту позову ні Коломойський, ні Боголюбов, не коментували його. Ми звернулись до юристів, що представляють бізнесменів у США. Вони пообіцяли якнайшвидше відповісти на оприлюднені звинувачення.

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