Йованович свідчила в Конгресі попри вказівку Держдепу - нові документи

Колишня посол США в Україні Марі Йованович двічі свідчила в рамках розслідування Конгресу США минулої осені, яке завершилось винесенням рішення про імпічмент Дональду Трампу в Палаті представників США.

Нові документи свідчать, що Державний департамент США виступав проти свідчень Йованович, яка є діючою співробітницею установи. Про це йдеться у документах оприлюднених американською неурядовою організацією American Oversight.

Організація отримала доступ до 42 нових документів Державного департаменту США у відповідності до закону США про доступ до інформації.

Серед ключових документів –листування в якому юрист Державного департаменту США вказував Марі Йованович не виступати зі свідченнями розслідування в рамках процедури імпічменту.

У листі до юриста Йованович від 10 жовтня Державний департамент послався на лист юриста Білого дому Пета Сіпполоне до американських конгресменів, який заявляв: "У відповідності до обов'язків президента Сполучених Штатів і, зокрема обов'язку дбати про права тих, хто потім обійматиме цю посаду, президент Трамп не може дозволити, щоб його адміністрація брала участь у політизованому розслідуванні за цих обставин".

"Вона не може виконати вашу нещодавню вказівку", - написав юрист Йованович у відповіді Держдепу

Державний департамент далі наголошує в своєму листі: "Згідно до відповідних правових актів, я пишу від імені Державного департаменту, згідно до вказівок президента, відображених у листі Сіпполлоне, проінструктувати Вашого клієнта (як теперішню співробітницю Державного департаменту), не свідчити у Комітеті за даних умов".

У відповідь юрист Йованович заявив, що вона буде свідчити попри вказівку установи. "Вона не може виконати вашу нещодавню вказівку", - написав юрист у відповіді Держдепу, вказавши на наявність позову Палати представників, яким Йованович було викликано для дачі свідчень.

"Хоча посол сумлінно і постійно виконувала свої професійні обов'язки як співробітник Державного департаменту – включаючи весь час після її раптового відкликання з посаді посла США в Україні – вона не може виконати Вашу нещодавню вказівку", - йдеться в листі від юриста Йованович Державному департаменту.

Йованович свідчила в Конгресі про наявність кампанії, спрямованої на заплямування її репутації і усунення її з посади посла США у Києві.

Опоненти Трампа підозрюють, що Йованович була усунена за кілька місяців до того, як завершився її термін перебування у Києві, бо вона не виявила достатньої підтримки намаганням юриста Трампа Руді Джуліані організувати розслідування Україною дій колишнього віце-президента Джо Байдена і звинувачень, що певні сили в Україні намагалися діяти проти Дональда Трампа під час американської президентської кампанії 2016 року .

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