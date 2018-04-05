Команда спецпрокурора США почала допитувати російських олігархів, які приїздять до США - CNN

Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера почала допитувати російських олігархів, які приїздять до США, повідомляє CNN.

Коли приватний літак одного з олігархів приземлився в аеропорту поблизу Нью-Йорка, його літак було зупинено, його електронні прилади були оглянуті, повідомляє CNN, посилаючись на ряд джерел, близьких до запиту.

Другого російського олігарха також зупинили під час його нещодавньої подорожі до США, однак, не відомо, чи проводився обшук, повідомило поінформоване джерело.

Слідчі Мюллера неофіційно звернулися до третього російського олігарха, який останнім часом не відвідував США, з проханням добровільно відповісти на їхні запитання.

В усіх цих випадках слідчих цікавило чи переводили заможні росіяни незаконно грошові кошти прямо чи опосередковано на кампанію та інавгураційну церемонію Дональда Трампа, пише CNN.

Раніше не було відомо про те, що слідчі зацікавились російськими олігархами. Це означає, що команда Мюллера посилила увагу до можливого грошового потоку з Росії до виборів у США в рамках масштабного розслідування можливої змови команди Трампа з Росією, а також втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Можливо, підхід до російських олігархів означає те, що команда Мюллера вже отримала записи, або документи в рамках своїх юридичних повноважень, повідомляє одне з джерел, і тепер вони намагаються отримати інформацію від росіян, які приїздять до США, або які добровільно бажають співпрацювати.

Американські закони забороняють політичним кампаніям отримувати фінансові надходження від іноземців.

Поінформовані джерела не повідомили імена олігархів, однак розповіли про деталі спілкування з командою спецпрокурора.

Наприклад, слідчих цікавили інвестиції росіян до компаній, або аналітичних центрів, які мають політичні комітети, що роблять пожертви до кампаній.

Ще одна теорія над якою, за повідомленнями джерел, працює служба Мюллера. Це чи використовували заможні росіяни «підставних осіб» - американських громадян – для переведення коштів до кампанії чи фінансування інавгурації.

Ці розмови з російськими олігархами в американських аеропортах є свідченням того, що слідчі Мюллера використовують агресивну тактику в пошуку свідків, або тих, в розмові з ким вони зацікавлені.

«Прокурори та слідчі люблять елемент подиву, коли можна отримати більш інстинктивну (і часто правдиву) відповідь», - говорить Деніел Ґолдмен, колишній федеральний прокурор. Команда Мюллера використовує ордери на обшук електронних пристроїв і «подив є ключовим для таких обшуків, щоб ніхто не витер інформацію з телефона», - додав Ґолдмен.

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