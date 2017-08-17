У Трампа переговори щодо NAFTA почали в жорсткому тоні, а конгресмени хочуть більше інформації

В США розпочались 5-денні торговельні перемовини з Мексикою та Канадою стосовно Угоди про вільну торгівлю - NAFTA. В перший день переговорів, представник США з питань торгівлі Роберт Лайтгайзер заявив, що Трамп «не зацікавлений в простій зміні низки положень і оновлені деяких розділів. Ми переконані, що NAFTA значно шкодить багатьом американцям і потребує значного покращення».

Президент Трамп назвав 23-річну угоду про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою «найгіршою за всю історію» і оголосив про намір її виправити, або вийти з неї.

Важливо зважати на такі штати як Техас, чиї успіхи в прикордонній торгівлі можуть стати моделлю для зростання партнерства між трьома країнами

Питання, яке найбільше турбує команду Трампа, це дефіцит торгівлі товарами – американці купують більше товарів з Мексики, ніж мексиканці зі США. Минулорічний дефіцит торгівлі товарами з Мексикою перевищив 55 мільярди доларів. Адміністрація Трампа вбачає в цьому знак того, що Мексика отримує вигоду зі США, пише The New York Times. Хоча торгівля з Канадою є більш збалансованою, Лайтгайзер заявив, що довгостроковий торговий дефіцит з Канадою також є істотним.

Питання NAFTA обговорювалось і на зустрічі міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд з держскеретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Канада не вважає, що дисбаланси в торгівлі товарами є основним виміром того, чи працюють торговельні відносини», - заявила Фріланд. Вона зазначила, що якщо враховувати торгівлю послугами, Сполучені Штати минулого року мали 8,1 млрд доларів профіцит в торгівлі з Канадою.

Представники Канади та Мексики на переговорах погоджуються з необхідністю внести зміни до NAFTA, однак, вважають цю угоду успішною.

Міністр економіки Мексики Ільдефонсо Ґуахардо зазначив: «я не заперечую наявність переносу робочих місць», однак зміни до угоди мусять забезпечити, що «ми вирішуємо проблему, а не створюємо нові», повідомляє АР.

Всередині країни також є неоднозначне сприйняття жорсткого тону переговорів команди Трампа щодо NAFTA. Лайтгайзер визнав, що багато сільськогосподарських підприємств США отримують вигоду від зростання торгівлі з Канадою та Мексикою, які є найбільшими експортними ринками для США. «Важливо зважати на такі штати як Техас, чиї успіхи в прикордонній торгівлі можуть стати моделлю для зростання партнерства між трьома країнами», - сказав сенатор-республіканець Джон Корнин.

​Конгресмени-демократи прагнуть бути краще поінформовані про переговори. У листі до Лайтгайзера 52 конгресменів-демократів заявили, що вони не можуть отримати інформацію про плани адміністрації з переговорів. «Прозорість та консультації з Конгресом є надзвичайно важливими для підтримки торговельної політики США. Все ж адміністрація ще публічно не оголосила свою позицію з ряду питань і не затвердила головного службовця з прозорості в офісі торговельного представника США, що вимагається згідно з законом», - йдеться в листі конгресменів до Лайтгайзера, повідомляє Politico.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер закликав Трампа керуватись наступними пріоритетами в переговорах: обмежити «маніпулювання валютним курсом, забезпечити виконання стандартів праці, покарання компаній за перенесення робочих місць за кордон, посилення вимоги «купуй американське», більш широке залучення до переговорів представників працівників та малого бізнесу»

Переговори цього тижня є першими з серії переговорів, які мають продовжитись через місяць в Мексиці.

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