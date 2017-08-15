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Час-Time: Ексклюзивне інтерв’ю з автором дослідження, в якому припускається, що ракетні двигуни з України могли опинитися у Північній Кореї

Час-Time: Ексклюзивне інтерв’ю з автором дослідження, в якому припускається, що ракетні двигуни з України могли опинитися у Північній Кореї
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В ефірі Час-Time. Автор дослідження, в якому припускається, що ракетні двигуни з України могли опинитися у Північній Кореї, розповів «Голосу Америки», що видання «Нью-Йорк Таймс» неточно передало його висновки. ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю. Офіційний Київ категорично відкидає можливість передачі ракетних двигунів чи технологій Північній Кореї. Експерти вважають: Україна зобов'язана ініціювати відкрите міжнародне розслідування цієї справи. Як у США валять пам’ятники конфедеративним генералам. Тим часом, мешканці міста Сієтл не мають нічого проти пам’ятнику Леніну.

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