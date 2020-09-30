Компанія «Модерна» стверджує, що її вакцина від СOVID-19 ефективна у пацієнтів віком 56 років і старше

Американська біотехнологічна компанія «Модерна» оприлюднила результати дослідження безпечності своєї вакцини серед людей віком від 56 до 70 років та старших за 71 рік.

«У пацієнтів старшого віку, вакцина виробила приблизно стільки ж антитіл, які нейтралізують вірус COVID-19, як і у молодих пацієнтів. Побічні ефекти приблизно співпадають з тими, які людина має після вакцинації від грипу», - такий висновок публікують дослідники Модерни у «Медичному журналі Нової Англії».

Те, що вакцина викликає майже однакову реакцію імунітету у людей незалежно від віку, «дуже обнадіює, оскільки ми знаємо, що імунітет людини послаблюється з віком», - сказав телефонному інтерв’ю Reuters керівник цього дослідження Еван Андерсон, професор медицини з університету Атланти «Еморі».

Під час першої стадії клінічних випробувань, Модерна досліджувала, як впливає її вакцина на пацієнтів віком від 18 до 55 років. Згодом, компанія розширила дослідження, додавши 40 дорослих, віком за 55 років. Їм дали дві різні дози вакцини – 25 мікрограм та 100 мікрограм. Науковці виявили, що дві ін’єкції вакцини у 100 мікрограм, з інтервалом 28 днів, викликали у людей старшого віку майже однакову імунну реакцію, які і у людей з молодшої групи дослідження.

Зараз Модерна тестує більшу дозу вакцини, 100 мікрограм, у масштабній третій фазі клінічних випробувань. У ній планується залучити 30 тисяч волонтерів у США.

Уряд США уже підписав угоду з компанією «Модерна» на поставку 100 мільйонів доз її вакцини, якщо буде підтверджено, що вона безпечна та ефективна. Уряд Канади погодився закупити у Модерни 20 мільйонів доз.

Крім Модерни, ще кілька компаній, включаючи Пфайзер, АстраЗенека та Джонсон і Джонсон, проводять третю фазу клінічних випробувань своїх вакцин.

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