Комітет Конгресу розслідує звинувачення проти Трампа у зловживанні владою і перешкоджанні правосуддю

Демократи у Палаті представників Конгресу США розпочали у понеділок нове розслідування проти президента Трампа. Його звинувачують у зловживанні владою, корупції та перешкоджанні правосуддю.

Юридичний комітет, який ініціює розслідування, має широкі повноваження й, зокрема, відіграє важливу роль у процесі імпічменту президента.

Голова комітету, демократ Джерольд Недлер подав запит на доступ до документів від 81 фізичної особи та компанії, багато з яких належать до найближчого оточення Трампа. Зокрема, запити надійшли до Білого дому, компанії Дональда Трампа, його благодійного фонду, виборчої команди, включаючи Пола Манафорта, сина президента Дональда Трампа-молодшого та його зятя й радника Джареда Кушнера.

Видання Politico пише: таким чином, юридичний комітет дає зрозуміти, що хоче перестрахуватись "у випадку, якщо висновки розслідування Мюллера не оприлюднять".

Як повідомляв Голос Америки, у неділю Недлер заявив, що є очевидним той факт, що президент зловживав владою, втім, додав, що зарано говорити про те, чи треба розглядати можливість початку процедури імпічменту.

«Перед тим, як розпочати проти когось процедуру імпічменту, треба переконати американський народ, що це повинно статись», - сказав Недлер.

Сам Дональд Трамп, заявив що Конгрес вже два роки займається наругою над ним. "Я невинна людина, яку переслідують погані корумповані люди", - підсумував президент у Твітері.

House Judiciary Chairman Jerry Nadler on Monday announced a sweeping investigation into President Donald Trump's campaign, businesses, transition and administration, a probe that would lay the groundwork for Democrats if they choose to pursue impeachment proceedings against the President.

The Judiciary Committee on Monday sent letters to 81 people and entities -- including the White House, the Justice Department, senior campaign officials, Trump Organization officials and the President's sons — marking the start of a broad investigation that will tackle questions including possible corruption, obstruction of justice, hush-money payments to women, collusion with Russia and allegations of the President abusing his office and using it for personal gain.

They are demanding responses within two weeks.

The committee's probe comes amid the anticipated conclusion of special counsel Robert Mueller's investigation into possible collusion and obstruction of justice, signaling the committee is likely to retread ground that federal prosecutors have already pursued. Many of the same witnesses that the Judiciary Committee is now requesting information from have already spoken to Mueller's prosecutors and the grand jury.

The sprawling net cast by the committee also signals that the Democratic-led investigations are likely to stretch on for months, with multiple committees seeking information from senior officials in the White House, the Trump campaign and the Trump Organization.