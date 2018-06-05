США бойкотують засідання Конференції з роззброєння, на якій головує Сирія

Представник США пов'язав це з тим, що Сирія використовує роль голови в цьому управлінні для «нормалізації» режиму





США оголосили, що бойкотують засідання базованої в Женеві Конференції ООН з роззброєння у вівторок через побоювання, що Сирія скористається головуванням в цьому органі для «нормалізації» режиму.



«У зв'язку з розпочатими минулого тижня неодноразовими спробами Сирії використати своє головування на Конференції з роззброєння для нормалізації режиму і її неприйнятної та небезпечної поведінки, ми не беремо участі у сьогоднішній сесії», - заявив представник США на Конференції Роберт Вуд.



Минулого тижня ротаційне головування перейшло до Сирії терміном на чотири тижні.



Згідно з багаторічною традицією, 65 держав-членів Конференції головують в цьому органі по черзі, відповідно до алфавітного порядку написання їхніх країн в англійській мові.

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