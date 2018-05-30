США висловили протест з приводу головства Сирії в Конференції ООН з питань роззброєння

Сполучені Штати залишили Конференцію з питань роззброєння, щоб висловити протест проти того, щоб Сирія очолила це управління, до якого входить 65 країн. Відкриття сесії у Женеві викликало обурення серед представників членських країн.

Перед тим, як вийти із залу засідань, представник США Роберт Вуд заявив журналістам, що передача головства Сирії є сумною і ганебною подією в історії конференції про роззброєння. Він назвав цей розвиток подій травестією.

«Цей (сирійський) режим відповідальний за вбивство своїх незліченних громадян, багато з яких загинули від хімічних атак. Це не нормальне президентство, і тому Сполучені Штати не вважатимуть його таким».

Іронією долі є те, що Сирія застосувала хімічну зброю проти свого народу, а тепер очолює організацію, яка вела переговори про заборону хімічної зброї. Посол Вуд звернув увагу на те, що застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума, що сталося 7 квітня, це ще один трагічний приклад непошанування Сирією міжнародного права.

Головство цього управління ООН змінюється автоматично що чотири тижні серед 65 членських країн (за англійською абеткою). Сирія перебрала головство після закінчення терміну Швейцарії.

Також інші країни підтримали рішення Сполучених Штатів. Посол Ізраїлю Авіва Раз Шехтер вийла із нарад, називаюч ситуацію неприйнятною. Франція понизила свою присутність тим, що не надіслала свого представника, а Великобританія заявила, що не візьме участі в зустрічі.

Проте Росія висловила підтримку свому сирійському союзнику.

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