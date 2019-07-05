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США: попри прогрес у Станиці Луганській, кількість жертв конфлікту в червні зросла

  • Голос Америки

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США привітали прогрес з розведенням сил, досягнутий в Станиці Луганській. Про це йдеться у заяві заступниці політичного радника представництва США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль.

Базуючись на досягнутому прогресі, сторони мають працювати над повним розведенням сил в інших визначених районах: поблизу Золотого та Петрівського, де, відбувається відкат від виконання зобов'язань, йдеться в заяві.

Водночас, ескалація конфлікту триває, відзначають спостерігачі. В червні кількість вбитих та поранених була найвищою за декілька місяців, йдеться в заяві США – 87 українських військових загинуло, або зазнало поранень.

Представниця США також наголосила на тому, що 28-29 червня осколками було пошкоджено важливу водопровідну інфраструктуру, що створило загрозу для постачання питної води тим, хто проживає поблизу контактної лінії.

/**/ /**/ /**/ Фото: обстріли пошкодили водопровід поблизу Дзержинська, 2015 рік
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США закликали Тристоронню контактну групу приділити особливу увагу саме припиненню обстрілів систем водо- та електропостачання, щоб запобігти гуманітарним катастрофам.

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Фермер з Техасу волонтерить в Україні – викладає англійську. Відео

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