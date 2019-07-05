США: попри прогрес у Станиці Луганській, кількість жертв конфлікту в червні зросла

США привітали прогрес з розведенням сил, досягнутий в Станиці Луганській. Про це йдеться у заяві заступниці політичного радника представництва США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль.

Базуючись на досягнутому прогресі, сторони мають працювати над повним розведенням сил в інших визначених районах: поблизу Золотого та Петрівського, де, відбувається відкат від виконання зобов'язань, йдеться в заяві.

Водночас, ескалація конфлікту триває, відзначають спостерігачі. В червні кількість вбитих та поранених була найвищою за декілька місяців, йдеться в заяві США – 87 українських військових загинуло, або зазнало поранень.

Представниця США також наголосила на тому, що 28-29 червня осколками було пошкоджено важливу водопровідну інфраструктуру, що створило загрозу для постачання питної води тим, хто проживає поблизу контактної лінії.

США закликали Тристоронню контактну групу приділити особливу увагу саме припиненню обстрілів систем водо- та електропостачання, щоб запобігти гуманітарним катастрофам.

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