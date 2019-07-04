Більше 3-х мільйонів можуть залишитись без води, через ескалацію на Донбасі, - ООН

3,2 мільйона осіб, включаючи пів мільйона дітей можуть опинитись без доступу до водопостачання на Сході України. Про це у середу заявило ЮНІСЕФ.

В організації також наголосили, що через бойові дії, ті, хто ремонтує пошкоджену інфраструктуру також перебувають в небезпеці.

Дев'ять співробітників водопостачання було вбито і 26 поранено з початку конфлікту, включаючи три – цього року. Всі ці люди намагались забезпечити водопостачання для людей та сімей в районах, що потерпають від конфлікту, йдеться в заяві.

Протягом останнього тижня червня, п'ять інцидентів відбулось поблизу об'єктів водопостачання та санітарії біля контактної лінії.

29 червня осколками від снарядів було пошкоджено водопровід поблизу Горлівки

"ЮНІСЕФ знову закликає негайно припинити невибіркові обстріли життєво важливої цивільної інфраструктури і захистити співробітників водопостачання. Ці жінки та чоловіки ризикують своїм життям, щоб надати дітям та сім'ям доступ до чистої води – основоположного права людини", - заявила заступниця представника ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

За даними ООН, з початку цього року, 29 днів 3,2 мільйона людей не мали доступу, або мали обмежений доступ до питної води.

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